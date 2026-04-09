Một bãi rác gần khu du lịch ở TP.HCM bị phát hiện

Nhiều ngày qua, khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) nay thuộc TP.HCM bị phản ánh thường xuyên bốc mùi hôi thối.

Theo người dân địa phương, từ đầu tháng 4, gần khu vực trên, xuất hiện một bãi rác khá quy mô với nhiều phương tiện chuyên dùng, xe thô sơ, cơ giới ra vào xả thải. Hoạt động này xuất hiện thường xuyên vào mỗi buổi chiều từ 17h đến tối.

Chiếc xe tải chở đầy rác đi sâu vào bên trong để đổ thải.

Chị Nguyễn Thị Hương, người dân sống gần bãi rác xã Long Hải cho biết, gần đây toàn các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao... mà để mùi hôi thối phát tán thì du khách sẽ đi hết. Mong chính quyền địa phương sớm giải quyết, di dời bãi rác này.

"Chiều đi làm về ngang qua đây nghe mùi thúi dữ lắm, không biết phát từ đâu ra. Nghe người dân ở đây nói là do công ty xử lý rác thải của UBND xã đổ thải ra. Ở đây toàn khu du lịch mà đổ thải hôi thúi như thế thì khách du lịch sẽ đi hết", chị Hương kiến nghị.

Từ phản ánh của người dân và du khách, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp cận hiện trường.

Phát hiện trong bãi rác có một hố sâu chôn lấp container ở TP.HCM.

Tại khu vực trên vào đêm 6/4 và sáng ngày 8/4, phóng viên VOV ghi nhận, vào chiều đến tối ngày 6/4 nhiều phương tiện xe chở rác từ các nơi về đây đổ thải.

Sử dụng thiết bị bay phóng viên ghi nhận thêm, bên trong bãi rác còn xuất hiện một hố sâu hình chữ nhật bằng chiếc container đang được chôn âm một phần xuống đất (dấu hiệu mới đào còn rất mới).

Vào sáng 8/4, phóng viên tiếp tục quay lại khu vực bãi rác trên thì phát hiện một xe tải biển kiểm soát màu vàng 72H.xxx.19 chở đầy rác di chuyển vào bên trong bãi rác. Ít phút sau chiếc xe này đi ra với chiếc thùng xe trống rỗng, đi sau cảnh giới là một người đàn ông đi xe máy, trùm kín mặt và lưu thông đi hướng về Bà Rịa.

Sau khi xả rác thải xuống chiếc xe tải này di chuyển ra ngoài với chiếc thùng xe trống rỗng.

Đại diện bộ phận văn phòng HĐND, UBND xã Long Hải cho biết vị trí bãi rác mà người dân phản ánh trước đây cũng đã có một doanh nghiệp vào đổ thải và bị xử lý theo quy định.

Thông tin của phóng viên sẽ được chuyển đến lãnh đạo xã. Khi có kết quả xử lý nội dung mà phóng viên phản ánh sẽ được cung cấp cho cơ quan báo chí theo quy định.

Phương tiện có biển kiểm soát màu vàng 72H.xxx.19 là của một người đàn ông tên L. V. T. T. (ở xã An Ngãi, huyện Long Điền cũ) đứng tên làm chủ.