Một bãi rác gần khu du lịch ở TP.HCM bị phát hiện

  Thứ năm, 9/4/2026 12:11 (GMT+7)
Nhiều ngày qua, khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) nay thuộc TP.HCM bị phản ánh thường xuyên bốc mùi hôi thối.

Theo người dân địa phương, từ đầu tháng 4, gần khu vực trên, xuất hiện một bãi rác khá quy mô với nhiều phương tiện chuyên dùng, xe thô sơ, cơ giới ra vào xả thải. Hoạt động này xuất hiện thường xuyên vào mỗi buổi chiều từ 17h đến tối.

Chiếc xe tải chở đầy rác đi sâu vào bên trong để đổ thải.

Chị Nguyễn Thị Hương, người dân sống gần bãi rác xã Long Hải cho biết, gần đây toàn các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao... mà để mùi hôi thối phát tán thì du khách sẽ đi hết. Mong chính quyền địa phương sớm giải quyết, di dời bãi rác này.

"Chiều đi làm về ngang qua đây nghe mùi thúi dữ lắm, không biết phát từ đâu ra. Nghe người dân ở đây nói là do công ty xử lý rác thải của UBND xã đổ thải ra. Ở đây toàn khu du lịch mà đổ thải hôi thúi như thế thì khách du lịch sẽ đi hết", chị Hương kiến nghị.

Từ phản ánh của người dân và du khách, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp cận hiện trường.

Phát hiện trong bãi rác có một hố sâu chôn lấp container ở TP.HCM.

Tại khu vực trên vào đêm 6/4 và sáng ngày 8/4, phóng viên VOV ghi nhận, vào chiều đến tối ngày 6/4 nhiều phương tiện xe chở rác từ các nơi về đây đổ thải.

Sử dụng thiết bị bay phóng viên ghi nhận thêm, bên trong bãi rác còn xuất hiện một hố sâu hình chữ nhật bằng chiếc container đang được chôn âm một phần xuống đất (dấu hiệu mới đào còn rất mới).

Vào sáng 8/4, phóng viên tiếp tục quay lại khu vực bãi rác trên thì phát hiện một xe tải biển kiểm soát màu vàng 72H.xxx.19 chở đầy rác di chuyển vào bên trong bãi rác. Ít phút sau chiếc xe này đi ra với chiếc thùng xe trống rỗng, đi sau cảnh giới là một người đàn ông đi xe máy, trùm kín mặt và lưu thông đi hướng về Bà Rịa.

Sau khi xả rác thải xuống chiếc xe tải này di chuyển ra ngoài với chiếc thùng xe trống rỗng.

Đại diện bộ phận văn phòng HĐND, UBND xã Long Hải cho biết vị trí bãi rác mà người dân phản ánh trước đây cũng đã có một doanh nghiệp vào đổ thải và bị xử lý theo quy định.

Thông tin của phóng viên sẽ được chuyển đến lãnh đạo xã. Khi có kết quả xử lý nội dung mà phóng viên phản ánh sẽ được cung cấp cho cơ quan báo chí theo quy định.

Phương tiện có biển kiểm soát màu vàng 72H.xxx.19 là của một người đàn ông tên L. V. T. T. (ở xã An Ngãi, huyện Long Điền cũ) đứng tên làm chủ.

Mang 8 bình sơn đi... vẽ bậy ở TP.HCM

Dù từng bị xử phạt hành chính, một người đàn ông trẻ vẫn tiếp tục mang theo nhiều bình sơn, lén phun vẽ lên nhà dân ở trung tâm TP.HCM chỉ để “thỏa mãn sở thích cá nhân”.

7 giờ trước

CSGT TP.HCM xử phạt học sinh vi phạm

CSGT TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông của học sinh, phụ huynh quanh khu vực trường học vào giờ cao điểm.

26:1569 hôm qua

Lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.HCM

Dịp Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ lễ từ thứ 5 (ngày 30/4) đến hết Chủ nhật (ngày 3/5).

06:43 7/4/2026

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Lưu Sơn/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Cam ket cua Thu tuong Le Minh Hung hinh anh

    Cam kết của Thủ tướng Lê Minh Hưng

    1 giờ trước 12:00 9/4/2026

    0

    Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ưu tiên hàng đầu là xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

