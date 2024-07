Morata rời Tây Ban Nha sau khi vô địch EURO

Alvaro Morata quyết chia tay Atletico Madrid bởi tiền đạo này cảm thấy không nhận được sự tôn trọng ở Tây Ban Nha.

Highlights Euro 2024: Tây Ban Nha 2-1 Anh Rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội), Tây Ban Nha xuất sắc đả bại Anh 2-1 để lên ngôi vô địch Euro 2024.

The Athletic xác nhận AC Milan chi 13 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Alvaro Morata với Atletico Madrid. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Morata đồng ý ký hợp đồng 4 năm với Milan. Tiền đạo này rời Atletico Madrid sau quãng thời gian khó khăn ở Tây Ban Nha. Các thủ tục cuối cùng và cuộc kiểm tra y tế sẽ hoàn tất trong tuần này".

Chủ tịch Atletico, ông Enrique Cerezo, nói về việc Morata gia nhập Milan: “Atletico là một CLB mà nếu các cầu thủ muốn ở lại, chúng tôi sẽ cảm thấy hơn cả hạnh phúc. Nếu cầu thủ không muốn ở lại thì có thể ra đi".

Morata chọn AC Milan làm bến đỗ tiếp theo.

Tại EURO 2024, Morata từng có phát biểu gây sốc: "Ở Tây Ban Nha, không có sự tôn trọng cho bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai. Hôm truớc, họ nói rằng tôi khóc bên ngoài đường biên vì phải nhận thẻ vàng và bị treo giò. Thật buồn cười làm sao. Tôi khóc vì đất nước của mình, với tôi là đội trưởng và đã vào bán kết".

Trên đất Đức, Morata ghi 1 bàn và có thêm 1 kiến tạo. Anh thi đấu xông xáo, nỗ lực tranh chấp, chạy chỗ và lùi về phòng ngự khi cần. HLV Luis de la Fuente khẳng định Morata là người đội trưởng mẫu mực, chỗ dựa vững chắc cho hành trình "La Roja" lên ngôi vô địch.

Ở tuổi 32, Morata vẫn là tiền đạo số một tuyển Tây Ban Nha. Tính đến nay, Morata có 7 bàn thắng ở các kỳ EURO, chỉ xếp sau Michel Platini (9) và Cristiano Ronaldo (14) trong danh sách các chân sút ghi bàn nhiều nhất giải mọi thời đại.

Trong sự nghiệp, Morata khoác áo nhiều CLB lớn như Real Madrid, Chelsea và Juventus. Mùa giải vừa qua, anh ghi 21 bàn, có 5 kiến tạo sau 48 trận khoác áo Atletico Madrid.

