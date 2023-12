MONO cho biết anh rất sợ bố mẹ, anh trai phải lo lắng. Vì thế, khi xảy ra chuyện, ca sĩ tìm cách tự giải quyết, sau đó mới chia sẻ với gia đình.

MONO cho biết anh rất sợ bố mẹ, anh trai phải lo lắng. Vì thế, khi xảy ra chuyện, ca sĩ tìm cách tự giải quyết, sau đó mới chia sẻ với gia đình.

_____

Host: Ngọc Châu

Khách mời: MONO

Thính giả cũng có thể nghe đầy đủ các tập của the Visuals trên Spotify và Apple Podcast

_____

Tại series the VISUAL của Tri thức - Znews, MONO chia sẻ về hành trình theo đuổi âm nhạc. Anh cho biết một năm qua chỉ là những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. May mắn có bản hit Waiting For You ngay khi vừa debut nhưng MONO luôn tự dặn mình không chểnh mảng, phải tập trung hoàn thiện bản thân.

Mục tiêu lớn nhất của MONO đến thời điểm này là đưa âm nhạc hướng tới đại chúng, mang lại năng lượng tích cực cho khán giả.

“Với MONO, âm nhạc là cả đời. Nghề nghiệp này, mình sẽ theo nó đến khi bản thân không thể theo đuổi được nữa mới thôi. Với mỗi ca khúc đã phát hành, dù thành hit hay không, tôi đều yêu và thương. MONO mong muốn âm nhạc của mình sẽ là chất xúc tác để khán giả tự tạo ra không gian mới nhờ trí tưởng tượng của họ”, anh nói.

Kể về gia đình, MONO cho biết ngay từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy hai anh em phải ngoan ngoãn, lễ phép và yêu thương nhau. Nam ca sĩ luôn sợ bố mẹ lo lắng. Vì thế, anh thường hoàn thành xong mọi việc rồi mới kể với phụ huynh.

“Tôi rất thương gia đình, không muốn bố mẹ và anh trai lo lắng nhiều quá. Thực sự họ rất lo lắng cho tôi. Tôi luôn chọn cách kể mọi chuyện với gia đình trong bữa cơm, khi mọi chuyện đã kết thúc. Tôi vẫn làm tròn bổn phận và báo cáo với bố mẹ”, MONO tiết lộ.

The VISUAL là series của Tri thức (Znews). Ở đây, chúng tôi tìm gặp những người có khả năng nổi bật giữa đám đông, với “visual” có thể nhìn thấy - và quan trọng hơn - cảm thấy. MONO - giọng ca nổi bật của thế hệ gen Z - là khách mời tiếp theo của The VISUAL.