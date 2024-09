Mong doanh nghiệp Mỹ vươn lên thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi tọa đàm doanh nghiệp do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự hiểu biết chung (BCIU) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao chủ trương ưu tiên phát triển kinh tế của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhất là cam kết về việc tháo gỡ những vướng mắc, rào cản về thể chế, giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp cũng chia sẻ về những cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng và bày tỏ hy vọng sớm được đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tin tưởng về hiệu quả kinh tế đạt được; đồng thời cho biết sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam để duy trì, bảo đảm cam kết về phát triển bền vững trên địa bàn và mong muốn được chính phủ Việt Nam tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để các hoạt động đầu tư thuận lợi, hợp tác lâu dài.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhất trí đánh giá cao sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua với nhiều kết quả cụ thể đáng khích lệ, đồng thời chia sẻ tầm nhìn của chính phủ Việt Nam về những định hướng chiến lược hướng tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng đề cập.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, song những xu hướng tích cực được duy trì, trong đó nhu cầu hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển vẫn là dòng chảy chính; châu Á-Thái Bình Dương vẫn là động lực tăng trưởng của thế giới; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tác động đến mọi khu vực của nền kinh tế, trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những đầu tàu dẫn dắt hoạt động tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thế giới.

Trong bối cảnh đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, toàn diện và hiệu quả trên nền tảng tin cậy và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tốt hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Về đầu tư, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam , với hầu hết các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều đã hiện diện và đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam, trong khi, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia đầu tư tại thị trường Hoa Kỳ.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt hơn 110 tỷ USD , là năm thứ 3 liên tiếp vượt mức 100 tỷ USD , qua đó củng cố vị thế của Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước chúng ta vẫn còn nhiều dư địa, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nội lực của mỗi quốc gia và động lực đem lại từ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ làm tăng sự đồng thuận ở mỗi nước; tạo điều kiện huy động và tập trung nguồn lực cho các chương trình, kế hoạch hợp tác quan trọng mà hai bên cùng có lợi.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ, đóng góp và gặp mặt nhiều tập đoàn hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết cảm nhận được năng lượng, sự nhiệt huyết cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ để cùng nhau thúc đẩy mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư với Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, phát huy lợi thế, tận dụng các cơ hội dựa trên mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi để tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Để đạt được mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện song phương; kịp thời hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn chính phủ Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện, tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; phát triển ngành công nghiệp chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT); năng lượng mới, năng lượng tái tạo; tài chính, trung tâm tài chính; công nghệ sinh học, y tế...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ để Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn xem khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế, tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo đó, luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Với kết quả tích cực đã đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng nhau hướng tới kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước, cùng nhau sẽ vượt qua mọi thách thức, tận dụng cơ hội chung tay xây dựng một thế giới phát triển, hòa bình và thịnh vượng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ bao gồm: Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Công ty Kellogg Brown & Root; Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu, cung cấp giải pháp phần mềm trong ngành điện và dầu khí giữa PVN và Tập đoàn GE; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khí hoá lỏng (LNG) giữa Công ty cổ phần Kỹ thuật Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty Excelerate Energy; Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực Al, bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam giữa tập đoàn Sovico và tập đoàn SuperMicro; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không giữa Vietjet Air và Công ty Honeywell; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất khí tự nhiên giữa Wealth Power Group Vietnam và đại diện Công ty Eternal Natural Resources.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.