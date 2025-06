‘Món hời’ 30 triệu bảng khiến Arsenal tiếc nuối

Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua khi Delap đã được cho là đang hoàn tất kiểm tra y tế để chính thức gia nhập CLB chủ sân Stamford Bridge. Mức phí chuyển nhượng được tiết lộ là 30 triệu bảng – một điều khoản giải phóng hợp đồng do Ipswich Town xuống hạng.

Delap có màn trình diễn ấn tượng tại Premier League mùa 2024/25 với 12 bàn thắng. Dù không thể cùng Ipswich trụ hạng, anh vẫn lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn như Chelsea hay Manchester United.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng Arsenal mới là đội nên chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi. Cựu danh thủ Lee Hendrie nhận định: “Arsenal đang thiếu một trung phong đích thực. Delap còn trẻ, giá rẻ, lại có kinh nghiệm Premier League. Đây là thương vụ không cần suy nghĩ nhiều”.

Huyền thoại Adebayo Akinfenwa thậm chí còn gay gắt hơn: “Tôi không hiểu vì sao Arsenal không lập tức lao vào khi Ipswich rớt hạng. 30 triệu bảng là cái giá quá hời. Một trung phong có phong cách như Diego Costa, đầy máu lửa và bản lĩnh sân cỏ – Arsenal đã bỏ lỡ một viên ngọc quý”.

Dù chưa chính thức ký hợp đồng, Delap đang cho thấy mình là một trong những thương vụ hiếm có mùa hè này. Nếu cập bến Chelsea, anh hứa hẹn sẽ là số 9 mà “The Blues” tìm kiếm suốt nhiều năm.

