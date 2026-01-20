Mỗi ngày 'nướng' nửa tỷ đồng vào đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Tiến Đạt, Phùng Văn Chương và 8 đối tượng khác về hành vi "Đánh bạc".

Chiều 31/12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi đánh bạc được thua bằng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc tại xã Tiên Yên, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm đối tượng trong vụ việc.

Kết quả điều tra xác định Phương Thị Hoa (SN 1979, trú tại xã Hoành Mô, Quảng Ninh); Lương Tiến Đạt (SN 1985, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh); Lộc Thị Mai (SN 1982, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng điện thoại để chuyển bảng ghi lô đề cho các đối tượng Phùng Văn Chương (SN 1982, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Yên, Quảng Ninh); Lương Mạnh Tuấn (SN 1984, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh); Trịnh Quốc Đông (SN 1994, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Bước đầu, cơ quan Công an xác định riêng ngày 31/12/2025, các đối tượng trên đã đánh bạc với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.