Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Xuất bản

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và chứng bốc hỏa

  • Thứ sáu, 24/10/2025 09:03 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ngày nay bệnh tiểu đường có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, nhất là những người có cha mẹ bị tiểu đường thì càng phải đề cao cảnh giác. Bệnh tiểu đường chính là tình trạng vị âm hư thậm chí thận âm hư do vị hỏa mạnh, dôi dư.

Ha hoa giai nhiet anh 1

Người bị bệnh tiểu đường cần kiểm tra đường huyết thường xuyên. Ảnh minh họa: V.M.

"Hỏa" trong khái niệm bốc hỏa của Đông y khá giống với lửa trong thiên nhiên, đều là đốt cháy, đều đun sôi nước, nên những người bị bốc hỏa thường cảm thấy khô miệng do thiếu nước.

Có một kiểu người bị khát nước do thể chất âm hư có hỏa, uống nước để bổ sung nước tự cứu mình, nhưng vì trong cơ thể có hỏa, có nhiệt, nước được uống vào sẽ mau chóng bị chưng hóa, bay hơi ra ngoài, nên uống nước hoài mà vẫn cảm thấy khát.

Nếu người này khá gầy, thích uống nước, hơn nữa lại mê ăn uống, ăn rất nhiều, phân khô ráo, vậy thì ngoài việc phải chú ý bổ âm, còn cần xét nghiệm đường huyết. Tình trạng âm hư có hỏa này thường là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường trong Đông y được gọi là bệnh tiêu khát, chứng tiêu.

Ngày nay bệnh tiểu đường có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, người 30 tuổi cũng có thể mắc loại bệnh này, nhất là những người có cha mẹ bị tiểu đường thì càng phải đề cao cảnh giác. Bệnh tiểu đường chính là tình trạng vị âm hư thậm chí thận âm hư do vị hỏa mạnh, dôi dư.

Còn một kiểu khát nữa, môi cũng thường khô tróc, nhưng đặc điểm là tuy khát song lại không muốn uống nước, hoặc uống nước xong thì cảm giác như nước tích trong bụng, ngừng ở đó, không đỡ khát, cũng không bài tiết ra ngoài, hơn nữa đi đại tiện cũng rất vất vả.

Tình trạng này không phải là bốc hỏa, cũng không phải âm hư, mà là khí hư. Thường do nguyên khí quá yếu, không thể khiến chất dinh dưỡng dâng lên trên, theo lý luận Đông y thì đây là tình trạng dương bất hóa khí.

Tức là vì dương khí hư nhược nên tuy đã uống nước nhưng nước không thể bốc hơi, không được chưng hóa, mà sẽ mau chóng tiểu ra ngoài hết, nghiêm trọng hơn còn có thể bị uống một tiểu hai, tức là uống một cốc nhưng tiểu ra hai cốc, đi tiểu nhiều hơn uống vào, chỉ hàng không thăng, bởi vậy người ta sẽ thấy khát khô, khát liên tục.

Gặp tình trạng này thì không nên tìm cách giải nhiệt hạ hỏa mà phải uống thuốc bổ, nhằm nâng cao hỏa lực trong cơ thể, thì mới khiến cho nước được cơ thể sử dụng. Việc uống các phương thuốc như Bổ Trung Ích Khí hoàn rất phù hợp với tình huống này.

Sau khi uống thuốc, các vấn đề như khô khát hoặc táo bón đều sẽ được giải quyết, tình trạng khô khát hoặc táo bón trong tình huống này bắt nguồn từ việc thanh khí không thăng, trọc khí không hàng, uống thuốc bổ có thể giúp thanh khí dâng lên khiến trọc khí hạ xuống.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Hạ hỏa giải nhiệt Thanh khí Bốc hỏa Bệnh tiểu đường Thận âm hư

    Đọc tiếp

    Diem chung thu vi giua van chuong va bong da hinh anh

    Điểm chung thú vị giữa văn chương và bóng đá

    3 giờ trước 15:00 24/10/2025

    0

    Khi đứng trên sân cỏ hay ngồi viết lách, chúng ta đều phải đối diện với áp lực. Cảm hứng giúp nhà văn hào hứng hơn, nhưng một tác giả chuyên nghiệp không thể đợi cảm xúc để viết.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý