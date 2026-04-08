Mỗi cuốn sách phải phản ánh khát vọng dân tộc

Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang trong mình tinh thần của Nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn.

Quang cảnh "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức" sáng 8/4 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Đó là đề nghị của Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức". Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng 8/4.

Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm khẳng định Đại hội XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn cho tương lai dân tộc. Trong đó, lực lượng người làm báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức chính là “những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối; là “yếu tố quan trọng để Nghị quyết thực sự thẩm thấu, có sức sống mạnh mẽ trong đời sống”.

Bốn chuyên đề được trình bày tại Hội nghị có tính toàn diện, ngắn gọn, súc tích, giúp đại biểu hiểu hơn về các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bước chuyển mới trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước

Tại hội nghị, nhằm giúp đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, người làm báo chí, xuất bản nhận thức rõ và đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, GS.TS Tạ Ngọc Tấn đã trình bày chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nêu những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Việt Linh.

Tóm tắt 7 điểm mới, quan trọng về định hướng phát triển của các lĩnh vực, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương - nói Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối, mà là một bước phát triển mới về chất trong tư duy lý luận và hoạch định chiến lược phát triển đất nước. “Với những định hướng chiến lược đã được xác lập, Đại hội XIV tạo cơ sở vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ”.

Ở lĩnh vực báo chí, xuất bản, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nêu quan điểm về báo chí xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định: “Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên nền tảng số”.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Linh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói đây là là sự kế thừa và phát triển toàn diện quan điểm của Đảng về công tác báo chí, xuất bản, truyền thông trong thời kỳ mới. Quan điểm về báo chí, xuất bản, truyền thông trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là “định hướng phản ánh tư duy chiến lược, bước đột phá quan trọng; nhận diện đầy đủ, toàn diện quy luật vận động của công tác tư tưởng; phản ánh xu thế phát triển đa dạng của lĩnh vực thông tin hiện nay; khẳng định vị thế trụ cột, tầm nhìn phát triển của báo chí, xuất bản, truyền thông trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc”.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng định vị báo chí, xuất bản, truyền thông trong mục tiêu chung là “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, bảo đảm sự liên thông chặt chẽ giữa tin tức thời sự và tri thức chuyên sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trong chuyên đề “Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nêu những điểm cần triển khai để hiện thức hóa quan điểm của Văn kiện Đại hội.

TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nêu những điểm cần triển khai để hiện thức hóa quan điểm của Văn kiện Đại hội. Ảnh: Việt Linh.

Ngày nay, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, đang trở thành hạ tầng phát triển mới, với tốc độ vượt nhanh hơn năng lực thích ứng của thể chế và quản trị. Trong bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội XIV xác lập cách nhìn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vị trí trung tâm của tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Văn kiện Đại hội không chỉ là định hướng phát triển một lĩnh vực, mà là tái định vị mô hình phát triển quốc gia, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành yếu tố quyết định của tăng trưởng, cạnh tranh và tự chủ chiến lược; là điều kiện tiên quyết đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Đóng góp của văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học trong phát triển đất nước

GS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày chuyên đề “Quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Tại Hội nghị, GS Phùng Hữu Phú nêu quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Việt Linh.

GS Phùng Hữu Phú nêu 5 quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Văn kiện tiếp tục khẳng định những nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa: Văn hóa là mục tiêu, là động lực phát triển; văn hóa là nguồn lực nội sinh to lớn.

Văn kiện bổ sung, phát triển những nhận thức mới phù hợp với yêu cầu, điều kiện của giai đoạn mới, coi văn hóa là nền tảng phát triển (không chỉ là nền tảng tinh thần, văn hóa bao hàm cả những giá trị tinh thần và giá trị vật chất); văn hóa là trụ cột (với tư cách là một lĩnh vực độc lập, văn hóa cùng với chính trị, kinh tế, xã hội là những trụ cột cơ bản phát triển đất nước); văn hóa là hệ điều tiết phát triển nhanh, bền vững (văn hóa thấm sâu, lan tỏa vào các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo thành sự liên kết và tương tác biện chứng); văn hóa gắn kết với đời sống xã hội, tao thành sức mạnh mềm quốc gia (góp phần xác lập vị thế đất nước trong trật tự thế giới mới, khẳng định hệ giá trị văn hóa dân tộc trong hệ giá trị văn hóa toàn cầu; đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại…).

Cùng khẳng định vai trò của văn hóa, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhắc lại Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, với quan điểm cốt lõi văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị.

Tại Hội nghị, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm (giữa) nêu nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực văn hóa, báo chí, xuất bản, khoa học công nghệ trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống. Ảnh: Việt Linh.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV hiệu quả, ông Trần Thanh Lâm đề nghị cụ thể với từng lĩnh vực.

Với lực lượng báo chí, xuất bản, ông Trần Thanh Lâm đề nghị cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; coi đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành. Các cơ quan báo chí, phải thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền “đúng, nhanh, hay và sắc bén”, giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng; các nhà xuất bản phải cho ra đời những xuất bản phẩm xứng tầm với sự đổi thay của đất nước.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần phát huy hơn nữa sự đóng góp, cống hiến để “xây dựng bồi đắp tâm hồn” dân tộc, “thắp lửa” khát vọng của nhân dân; có thêm nhiều tác phẩm, công trình có sức lan tỏa bền vững, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với trí thức, nhà khoa học, khoa học và công nghệ phải giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức “hai con số” như mục tiêu đã đề ra.