Mối bất hòa giữa Richchoi và ICD khiến giới rap Việt bàn tán

Trận beef giữa Richchoi và ICD đã bước sang vòng đấu thứ 3. Các track nhạc của 2 rapper nhận được sự chú ý, gây bàn tán suốt nhiều ngày qua.

Trận beef giữa Richchoi và ICD đang phủ sóng mạng xã hội. Đã lâu rồi, cộng đồng fan rap Việt mới có một trận đấu để họ bàn tán sôi nổi đến thế. Không chỉ vấn đề nội dung, so vần, fact (thông tin, sự thật)... như những trận beef khác, màn đấu giữa 2 rapper bước ra từ King of Rap còn gây xôn xao, bàn tán vì cách ICD dẫn dắt cuộc chơi.

Trận đấu được cả giới rap Việt chú ý

ICD (tên thật Phạm Ngọc Huy) và Richchoi (Lê Anh Đức) có nhiều năm chơi rap sau đó cùng tham gia King of Rap lên sóng năm 2020. Ở cuộc thi đó, ICD giành giải quán quân với giải thưởng 1 tỷ đồng , trong khi Richchoi là á quân. Từng thân thiết trong quá trình tham gia cuộc thi nhưng sau đó giữa 2 rapper nảy sinh mâu thuẫn. King of Rap đã lên sóng 4 năm nhưng “mối thù” giữa 2 người này vẫn chưa kết thúc. Lý do là Richchoi không phục chiến thắng của ICD ở cuộc thi năm đó.

Cách đây 1 tháng, Richchoi chính thức châm ngòi cuộc chiến với ICD thông qua track The liems freestyle. Trong bản rap đó, Richchoi tố ICD nịnh nọt, biếu xén để được giải quán quân, giảm nhiệt sau King of Rap và không có bạn bè. Nhiều rapper khác nhau như Dế Choắt, Wowy, GDucky cũng bị Richchoi “kể tội”. Thế nhưng, tới hiện tại, ICD là người duy nhất có track nhạc đáp trả Richchoi.

Track nhạc đầu tiên của ICD trong trận beef với đồng đội cũ là Chú của ICD – 3:0 [Part 1]: Không giữ lời ra mắt vào 16/5. Sau đó, 2 rapper lần lượt có thêm các track Méc chú của ICD, Nói dối là hư / Hóa kiếp (Richchoi) và Không muốn dây, Không lối thoát (ICD). Trận đấu đang tạm dừng ở vòng thứ 3 và như ICD cho biết, Không lối thoát ra mắt tối 1/6 là track cuối cùng để anh đáp trả Richchoi.

Đúng tính chất của các trận beef, mỗi bản rap của Richchoi và ICD đều nhằm công kích, kể hết “thói hư tật xấu” của người kia. Rất nhiều thông tin mà đến nay chưa ai xác nhận tính đúng sai về bạn gái, người thân hay cả quản lý... của ICD lẫn Richchoi bị 2 rapper thay nhau vạch trần.

Bởi đã lâu rap Việt không có trận beef nào căng thẳng nên màn đấu giữa ICD với Richchoi rất được chú ý. Không chỉ gây bàn tán, thảo luận trên mạng xã hội, các track nhạc của 2 rapper cũng đạt lượt xem lớn.

Richchoi châm ngòi cuộc chiến với ICD. Ảnh: FBNV.

ICD làm chủ cuộc đấu

Tương tự các trận beef khác, không có trọng tài phân xử ai thắng, ai thua giữa Richchoi và ICD. Khán giả lẫn các rapper tự đưa ra kết quả sau khi theo dõi trận beef.

Bỏ ngoài vấn đề ai chiến thắng, ai hơn ai về fact, trình độ... thì ICD đường như đang được bàn tán nhiều hơn cả trong trận chiến này. Lý do là ICD có nhiều chiến thuật thông minh, thể hiện sự tính toán rõ ràng và hoàn toàn dẫn dắt đối thủ. Chẳng hạn ở track đầu tiên Chú của ICD - 3:0 [Part 1]: Không giữ lời, ICD đưa ra các fact về Richchoi từ ngôi thứ 3, cụ thể là một người chú.

Tiếp đó, track thứ 2 là Không muốn dây được ICD tung ra đúng sinh nhật Richchoi. Và theo ICD giải thích anh chọn ngày này, là để Richchoi sau đó cũng tung track thứ 3 vào đúng sinh nhật ICD (1/6). ICD đã đoán đúng khi Richchoi quả thực phát hành Nói dối là hư / Hóa kiếp vào tối 1/6. Ngoài ra, ICD lồng ghép cả fact huyền thoại của BRay về Richchoi trong trận đấu đình đám năm nào vào sản phẩm của anh. Nhờ thế, track nhạc của ICD càng lan truyền, phổ biến trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm gây bàn tán và cả tranh luận là ICD bịa ra câu chuyện Richchoi được anh chia cho 20 triệu đồng tiền thưởng quán quân. Thông tin này được ICD đưa ra ở phần cuối track Không muốn dây. Nam rapper thậm chí đưa cả số tài khoản ngân hàng vào video và đòi Richchoi trả lại số tiền 20 triệu đồng.

Tới tối 1/6, khi tung ra track thứ 3, Richchoi cũng có bài viết dài trên trang cá nhân để khẳng định anh không hề nhận 20 triệu đồng tiền thưởng từ ICD. Nam rapper sinh năm 1999 thậm chí sao kê để chứng minh để điều đó.

“Năm 2020, trong thời gian thi của top 10, BTC King of Rap thống nhất trích từ tổng giải thưởng của quán quân, á quân và thí sinh ấn tượng, tạm ứng mỗi người 10 triệu đồng để anh em có chi phí sinh hoạt. Với những người không được top 4 thì sẽ không thu lại tiền mà trừ vào giải thưởng của quán quân vì quán quân được thưởng cao nhất. Điều này được BTC đưa ra và mọi người cùng thống nhất trong nhóm chứ không phải ý kiến của riêng ai”, Richchoi giải thích.

Anh tiếp tục: “Sau chung kết, phần thưởng tiền mặt của á quân là 100 triệu đồng, BTC đã thu lại tạm ứng và 10 triệu đóng thuế TNCN. Mỗi á quân nhận đúng và đủ 80 triệu đồng, không hơn không kém và có Diệu Huyền (Pháo) cùng giải với tôi nên mọi người có thể đối chứng”.

Fan rap vừa kịp quay sang ủng hộ Richchoi thì chỉ một tiếng sau đó, ICD tung ra track thứ 3 Không lối thoát. Theo nội dung trong bài nhạc, ICD thừa nhận anh bịa fact chia thưởng 20 triệu đồng để “bẫy” Richchoi đi sao kê và thừa nhận nhận 80 triệu đồng tiền thưởng từ King of Rap. Mục đích của ICD là để chứng minh Richchoi không “liêm” (được cho là viết tắt của từ liêm khiết) như chính rapper này nhận trong track mở màn trận beef. ICD chỉ trích Richchoi nhận tiền thưởng từ King of Rap nhưng suốt thời gian qua vẫn chỉ trích BTC cuộc thi.

Việc ICD tung ra track nhạc chỉ sau một tiếng kể từ khi Richchoi trở lại cho thấy 2 tình huống. Một, ICD cố tình bịa fact 20 triệu đồng và anh biết chắc chắn Richchoi sẽ đi sao kê số tiền 80 triệu đồng nên đã chuẩn bị sẵn bài thứ 3. Hai, ICD đã sớm biết Richchoi sẽ viết gì trong track nhạc của anh. Tức ICD được một nguồn tin thân cận từ Richchoi “tuồn” cho nội dung.

Trong tình huống này, ICD “bẻ” được Richchoi khi rapper này liên tục nhận mình có nhiều bạn thân và diss ICD không có bạn.

Hoặc, cũng có thể, cả 2 tình huống trên cùng xảy ra. Điều này thực tế được ICD thừa nhận trong track cuối cùng qua những câu rap: “Tao muốn chứng minh cho cả cộng đồng biết mày đã nhận bao nhiêu tiền thưởng từ BTC / Khiến việc mày nhận liêm nó thêm buồn cười ra. Nhận được mớ fame, mớ tiền còn đi chửi người ta” hay “Sao lời rap viết ra sáng nay tới tao trong chiều”.

Đương nhiên, việc ICD bịa fact với nhiều rap fan là khó chấp nhận. Họ cho rằng Richchoi đã tham gia cuộc thi và giành giải á quân. Do đó, việc anh nhận thưởng là hoàn toàn bình thường. Nó không liên quan tới việc Richchoi có xứng đáng trở thành quán quân thay vì ICD hay không.

Nhưng nhiều khán giả khác lại đứng về phía ICD và đồng tình với quan điểm của anh, rằng Richchoi đã nhận tiền thưởng mà chỉ trích chương trình thì không "liêm". Đặc biệt, theo dõi toàn bộ trận beef, ICD cho thấy sự thông minh, có tính toán, có giăng bẫy, dẫn dắt theo thế trận mình muốn.

Không lối thoát được ICD phát hành sau Nói dối là hư / Hóa kiếp của Richchoi một tiếng đồng hồ nhưng đang áp đảo lượt xem. ICD có hơn 150.000 lượt xem tới 10h 2/6 trong khi Richchoi là 94.000.

Con số đó phần nào cho thấy sự có tính toán đang mang lại hiệu quả và chiến thắng cho ICD, ít nhất là về mặt lượt xem, hiệu ứng mạng xã hội.