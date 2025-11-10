Mới 74 doanh nghiệp có chứng nhận 'đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt'

Sau 4 năm triển khai trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam", Chủ tịch VNABC Hồ Anh Tuấn cho biết có 74 doanh nghiệp được trao chứng nhận.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) họp báo giới thiệu “Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2025.

Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 21/12 tại Hà Nội, với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Định hình từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, tại sự kiện, ban tổ chức cũng sẽ trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam" 2025, vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu. Đây là hoạt động Hiệp hội đã triển khai 4 năm nay.

Sau 4 năm, đã có 74 doanh nghiệp được trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam". Dù con số này chưa lớn, nhưng thể hiện phần nào nỗ lực những năm qua của Hiệp hội trong việc cải thiện văn hóa doanh nghiệp nội địa, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới thế giới.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thụy An.

Theo Ban tổ chức, văn hóa doanh nghiệp có vai trò nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA, một đơn vị đã đạt chứng nhận của Hiệp hội - cho biết văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò nền móng.

"Chỉ có văn hóa doanh nghiệp mới giúp doanh nghiệp có hướng đi đúng, phát triển một cách bền vững. Văn hóa doanh nghiệp có thể khó nhìn thấy tác động trực tiếp như công nghệ thông tin, nhưng có tác động về mặt ý chí, tinh thần cho doanh nghiệp, tạo nền tảng cho doanh nghiệp", bà Đinh Thị Thúy chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến này, TS Nguyễn Thu Huệ, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Kinh doanh, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nhân Việt Nam, nhận định văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực tới năng suất, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thậm chí, văn hóa còn có thể là "vũ khí cạnh tranh" của doanh nghiệp trên thị trường.

Các chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến chuyên sâu về phát triển văn hóa doanh nghiệp tại "Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp" tháng 12 tới đây. Diễn đàn gồm 2 phiên tọa đàm chính.

Tại Diễn đàn, VNABC cũng sẽ công bố Bộ Giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hà Nội 2025. Bộ Giá trị này bao gồm các nhóm cấu phần chính: Giá trị tư tưởng nền tảng; Giá trị cốt lõi; Chuẩn mực hành vi; Nguyên tắc đạo đức kinh doanh; Tiêu chí thực thi văn hóa doanh nghiệp. Đây là một nỗ lực nhằm thiết lập hệ thống chuẩn mực toàn diện, tạo khung tham chiếu cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững.