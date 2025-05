Modric bơ vơ về tương lai

Cách đây đúng một năm, mọi chuyện đã diễn ra khác. Cuộc gặp cuối cùng giữa Modric và Florentino Perez vào giữa tháng 5 năm ngoái được khởi động sau một vài trao đổi trước đó về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng mùa này, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Không có cuộc nói chuyện nào, không có dấu hiệu nào được phát ra từ phía CLB.

Đây là điều không lạ ở Real Madrid - họ thường để những vụ việc quan trọng đến phút chót mới giải quyết. Nacho là ví dụ điển hình khi ký hợp đồng mới ngay sau trận đấu cuối mùa trước với Athletic Club, từ chuyện tưởng chừng ra đi trở thành gia hạn chỉ qua cuộc trò chuyện kín với Chủ tịch Perez. Tương tự, Lucas Vazquez cũng đã trải qua tình cảnh tương tự một năm trước.

Modric, ở tuổi 39, vẫn khao khát gắn bó với Real Madrid. Một mùa giải nữa, một kỳ World Cup tại Mỹ, rồi sẽ khép lại sự nghiệp đỉnh cao. Anh sẵn sàng chấp nhận các điều khoản mới để tiếp tục thi đấu, tuy nhiên sự im lặng từ phía CLB khiến cựu tiền vệ Tottenham Hotspur đang trong trạng thái phân vân, chờ đợi cuộc gặp sắp tới với Florentino Perez để có câu trả lời cuối cùng.

Phong độ và thể trạng của Modric vẫn đáng ngưỡng mộ. Mùa giải này, anh ra sân 54 trận cho Real Madrid và thêm 8 trận khoác áo đội tuyển Croatia, tổng cộng có thể vượt qua con số 70 trận chính thức trong mùa giải 2024/25 - đây là kỷ lục cá nhân trong sự nghiệp, minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của tiền vệ kỳ cựu này. Dù số phút thi đấu có giảm nhẹ, vai trò quan trọng của Modric trên sân vẫn không hề suy giảm.

Điều duy nhất hiện tại trong tâm trí Modric là được tiếp tục chơi bóng, được khoác áo Real Madrid trên hành trình chinh phục World Cup và chào tạm biệt sự nghiệp đỉnh cao theo cách của mình. Mặc dù ban lãnh đạo CLB từng có ý định kết thúc hợp đồng, họ vẫn đang chần chừ bởi ý thức rõ tầm quan trọng và giá trị to lớn mà Modric đem lại.

Trong buổi tập gần nhất tại trung tâm Valdebebas, ngay trước trận đấu với Mallorca, các đồng đội cùng thành viên CLB khuyên Modric nên gọi điện trao đổi với HLV Xabi Alonso để nhận lời khuyên, giải tỏa mọi nghi ngờ còn vương vấn. Và trên sân, Modric tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, mang đến sự sáng tạo và mạch lạc mà Real Madrid đã thiếu trong nhiều trận đấu vừa qua.

Tương lai của Luka Modric vẫn đang được chờ đợi, và cuộc gặp với Florentino Perez sắp tới có thể sẽ là bước ngoặt quyết định cho một trong những huyền thoại sống của bóng đá thế giới.

