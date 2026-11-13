Mỡ lợn có 4 dấu hiệu này, tuyệt đối không nên ăn

Nhiều gia đình có thói quen thắng một mẻ mỡ lợn lớn rồi dùng dần trong nhiều tháng. Tuy nhiên, mỡ lợn dù vẫn có màu trắng, không có mùi lạ cũng chưa chắc còn đảm bảo chất lượng.

Mỡ lợn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình, thường được dùng để xào, chiên hoặc chế biến các món ăn. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người thường có thói quen thắng mỡ lợn để dùng dần. Một thìa mỡ dùng để xào rau, trộn cơm hay nấu cháo cũng đủ tạo nên hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chỉ cần mỡ chưa có mùi ôi khét thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Vì thế, một mẻ mỡ sau khi thắng có thể được giữ suốt nửa năm, thậm chí một năm.

Vấn đề nằm ở quá trình oxy hóa chất béo. Mỡ lợn không nhất thiết có mùi khó chịu ngay khi bắt đầu biến chất. Đến lúc người dùng ngửi thấy mùi ôi khét, các sản phẩm oxy hóa có thể đã tích tụ đáng kể.

Việc đun nóng lại cũng không thể khắc phục hoàn toàn tình trạng này. Nhiệt độ cao có thể làm giảm phần nào mùi khó chịu, nhưng không loại bỏ được các chất có hại hình thành trong quá trình oxy hóa.

Do đó, không nên chỉ dựa vào mùi để xác định mỡ lợn còn sử dụng được hay không, theo Tencent News.

4 dấu hiệu cảnh báo mỡ lợn đã hỏng

Màu sắc chuyển vàng hoặc nâu

Mỡ lợn mới thắng, sau khi đông lại thường có màu trắng sữa hoặc trắng ngà, kết cấu mịn và chắc. Khi để lâu, mỡ có thể chuyển dần sang màu vàng nhạt, vàng đậm rồi nâu vàng. Nếu chỉ hơi ngả vàng và chưa có mùi lạ, mức độ rủi ro có thể thấp hơn. Tuy nhiên, khi mỡ chuyển màu vàng đậm hoặc nâu rõ rệt, người dùng nên bỏ đi, ngay cả khi chưa ngửi thấy mùi bất thường.

Xuất hiện mùi ôi khét hoặc chua

Nếu mở hộp và ngửi thấy mùi ôi khét nồng, thậm chí có thêm mùi chua, không nên tiếp tục sử dụng. Có người tiếc của, cho rằng chỉ cần đun nóng lại là có thể dùng tiếp. Tuy nhiên, cách làm này không giải quyết được các vấn đề do quá trình biến chất gây ra.

Xuất hiện nấm mốc hoặc nước tách lớp

Nếu bề mặt mỡ xuất hiện những đốm mốc màu trắng hoặc xanh xám, cần bỏ toàn bộ phần mỡ đó. Tình trạng dầu mỡ tách lớp, phía dưới xuất hiện nước đọng cũng là dấu hiệu bất thường. Độc tố do một số loại nấm mốc tạo ra có thể chịu nhiệt, vì vậy việc đun nóng khi nấu ăn không đảm bảo loại bỏ được nguy cơ.

Kết cấu thay đổi, xuất hiện cặn

Mỡ lợn bình thường sau khi đông có kết cấu mịn, chắc. Nếu mỡ trở nên tơi xốp, xuất hiện các hạt lợn cợn hoặc sau khi đun chảy có cặn lắng dưới đáy nồi, đây cũng là những dấu hiệu cho thấy chất lượng mỡ không còn đảm bảo.

Những người nên hạn chế ăn mỡ lợn

Một số nhóm cần đặc biệt chú ý đến lượng mỡ lợn trong chế độ ăn, gồm:

- Người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc xơ vữa động mạch: Nên hạn chế chất béo bão hòa, ưu tiên các loại dầu thực vật phù hợp như dầu ô liu, dầu cải.

- Người mắc gan nhiễm mỡ: Cần giảm chất béo từ động vật và kiểm soát tổng lượng chất béo tiêu thụ.

- Người thừa cân, béo phì: Mỡ lợn có hàm lượng calo cao nên cần chú ý khẩu phần.

- Người mắc bệnh túi mật: Chất béo có thể kích thích túi mật co bóp, làm xuất hiện hoặc tăng cảm giác khó chịu ở một số người. Nhóm này nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, có thể sử dụng một lượng nhỏ mỡ lợn như gia vị trong bữa ăn, thay vì phải kiêng tuyệt đối.

Khi thắng mỡ, cần kiểm soát nhiệt độ để tránh làm phần tóp mỡ cháy sẫm, ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm. Ảnh: Sohu.

Lưu ý khi thắng mỡ lợn tại nhà

Để hạn chế nguy cơ mỡ nhanh hỏng, mọi người nên chọn phần tươi, rửa sạch và để ráo nước trước khi cho vào nồi. Nguyên liệu còn nhiều nước có thể khiến mỡ khó bảo quản hơn.

Khi thắng, nên sử dụng lửa nhỏ và đun từ từ, tránh dùng lửa lớn khiến phần mỡ và tóp mỡ bị cháy. Có thể cho thêm vài lát gừng để khử mùi, nhưng cần vớt ra sau khi thắng xong, không ngâm gừng trong lọ mỡ vì nguyên liệu này có chứa nước, có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Không nên thắng một lượng mỡ quá lớn trong một lần. Thay vào đó, hãy chia thành các lọ thủy tinh nhỏ, mỗi lần chỉ mở một lọ để sử dụng, những lọ còn lại được đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Người dùng cũng nên ghi ngày thắng mỡ lên nhãn để dễ theo dõi thời gian bảo quản.

Một số nguyên tắc bảo quản khác gồm:

Chọn dụng cụ sạch và khô: Lọ đựng phải không còn nước hoặc dầu mỡ cũ. Nên ưu tiên lọ thủy tinh thay vì sử dụng chai nhựa trong thời gian dài.

Lọ đựng phải không còn nước hoặc dầu mỡ cũ. Nên ưu tiên lọ thủy tinh thay vì sử dụng chai nhựa trong thời gian dài. Tránh đặt cạnh bếp: Nhiệt độ cao, khói dầu và ánh nắng có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo.

Nhiệt độ cao, khói dầu và ánh nắng có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo. Đậy kín sau mỗi lần sử dụng: Dùng riêng một chiếc thìa khô, sạch để lấy mỡ. Không đưa thìa dính nước canh, thức ăn hoặc nước bọt vào lọ.

Dùng riêng một chiếc thìa khô, sạch để lấy mỡ. Không đưa thìa dính nước canh, thức ăn hoặc nước bọt vào lọ. Chia thành từng phần nhỏ: Chỉ lấy lượng vừa đủ dùng, hạn chế mở nắp nhiều lần và tránh rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần.