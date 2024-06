Mở khóa phiên bản nâng cấp của bạn - khởi đầu từ thói quen nhỏ

Những thay đổi bắt đầu từ thói quen nhỏ sẽ tạo nên khác biệt lớn, giúp mỗi cá nhân có thể tìm thấy phiên bản tuyệt vời nhất của mình.

Cuộc sống hiện đại đặt con người trước nhiều áp lực như công việc, học tập, tài chính... Điều này khiến mỗi cá nhân phải không ngừng học hỏi để không bị tụt hậu, dành nhiều năng lượng hơn cho công việc.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hiện nay người Việt Nam làm việc trung bình từ 48 giờ/tuần, thuộc top cao nhất thế giới. Những áp lực này đã vô hình dẫn đến tình trạng stress, suy giảm sức đề kháng và mất cân bằng cuộc sống.

Thay đổi nhỏ mở khóa cuộc sống trọn vẹn

Thực tế, nhiều người biết cần thay đổi để cải thiện sức khỏe, tuy nhiên vẫn thiếu động lực để bắt đầu. Họ quan ngại về chi phí thuê huấn luyện viên cá nhân, hoặc không tự tin vào khả năng thể chất của mình hay sợ mất quá nhiều thời gian cho việc tập luyện.

Nhịp sống hối hả khiến nhiều người kiệt sức, mất cân bằng cuộc sống.

Song, chìa khóa cho một cuộc sống chất lượng và cân bằng không khó như nhiều người nghĩ. Hiệu ứng cánh bướm - khám phá khoa học của nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz vào năm 1961 - đã chứng minh mỗi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng to lớn.

Ví dụ, chỉ cần đi bộ 5 phút mỗi ngày và từ từ tăng thời gian và cường độ đã có thể giúp bạn xây dựng thói quen vận động bền vững. Theo chia sẻ của ông Lâm Khánh Hào - HLV cấp cao tại Elite Fitness, đây là một bước khởi đầu đơn giản nhưng mang lại tác động to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Tận hưởng những lợi ích này là cách để bạn tái tạo bản thân, tìm thấy những giá trị thật sự phù hợp với mình.

Khởi đầu từ thay đổi nhỏ trong thói quen chăm sóc sức khỏe

Với định hướng truyền cảm hứng sống tích cực, Garmin Việt Nam đã phát động chiến dịch “Be more - Trở thành phiên bản tốt hơn”. Thông qua những chiếc đồng hồ thông minh chăm sóc sức khỏe Garmin, thương hiệu mong muốn được đồng hành cùng mọi người trong hành trình thay đổi, phát triển và trở thành phiên bản hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Garmin mong muốn được đồng hành cùng người dùng trên hành trình trở thành phiên bản nâng cấp hơn mỗi ngày.

Đồng hành cùng Garmin trên hành trình này là Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu khách sạn danh tiếng đến từ Tây Ban Nha, với tầm nhìn chung hướng mọi người đến lối sống lành mạnh, phát triển cân bằng, toàn diện, thay đổi tích cực hơn từ những thói quen nhỏ để có thể sỡ hữu một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Điểm nhấn của sư hợp tác này là hành trình “Be more” nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe hai ngày một đêm diễn ra tại Meliá Hồ Tràm - khu nghỉ dưỡng cấp cao sở hữu hệ thống tiện nghi chăm sóc sức khỏe cao cấp, lý tưởng cho hành trình "tái sinh" năng lượng.

Trải nghiệm “Be more” tích hợp đồng hồ Garmin nhằm đo lường tác động tích cực của thói quen tốt, là minh chứng cho cách Garmin đồng hành cùng người dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và hướng đến nuôi dưỡng thân tâm trí.

Dàn sao Việt hào hứng tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần trong hành trình “Be more”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt tên tuổi trong cộng đồng sống khỏe như: Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, ca sĩ ST Sơn Thạch, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, MC Misoa, ca sĩ Ái Phương, Influencer Annie Nguyễn, nhà báo - chuyên gia tư vấn kỹ năng sống Jenni Võ.

Hướng đến thông điệp "Be more" - khuyến khích mỗi cá nhân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, sự kiện gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị như một bước đệm giúp xây dựng thói quen mới, từ talkshow chia sẻ bí quyết duy trì các hoạt động lành mạnh, những buổi tập HIIT thể lực, buổi yoga thiền định tâm trí, cho đến workshop xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học và thưởng thức thực đơn lành mạnh do các đầu bếp năm sao tại Meliá Hồ Tràm chuẩn bị riêng.

Thay đổi nhỏ đầu tiên là thực hiện bài tập HIIT kết hợp thiền tinh tâm vào sáng sớm để đánh thức năng lượng dưới sự hướng dẫn của các HLV Elite Fitness.

Tuy nhiên, để duy trì được thói quen mới và biến nó thành một phần tự nhiên trong cuộc sống, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực từ mỗi cá nhân.

MC Misoa chia sẻ: “Thói quen tốt không xuất hiện tức thì. Chúng ta không thể đi ngủ sớm và dậy sớm ngay lập tức, cũng không thể quen ngay với nhịp độ bài tập mới trong ngày một ngày hai. Sự thay đổi từ từ giúp chúng ta đón nhận thói quen mới một cách vui vẻ, hào hứng mà không quá áp lực”.

Lời nhắn nhủ này càng trở nên đắt giá khi nó phản ánh chính xác tinh thần của chuỗi hoạt động được tổ chức - khuyến khích mỗi cá nhân phát triển từng bước một, không vội vàng nhưng chắc chắn.

Chính vì vậy, đồng hồ Garmin dòng Wellness, đơn cử như Venu 3 Series hay Vívoactive 5, được chuyên gia khuyên dùng để hỗ trợ hành trình thay đổi thói quen nhỏ. Được trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu 24/7 như đo nhịp tim, nhịp thở, mức độ căng thẳng, chấm điểm giấc ngủ chuyên sâu, nhắc nhở vận động, thiết bị giúp người dùng có thể đánh giá được tác động tích cực của những thói quen lành mạnh lên sức khỏe thể chất và tinh thần, từ đó xác định được những phương pháp cải thiện phù hợp cho bản thân.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch thích thú theo dõi chỉ số sức khỏe trên đồng hồ Garmin Venu 3 sau buổi tập.

Từng có 8 năm sử dụng đồng hồ Garmin, Influencer Annie Nguyễn nổi tiếng trong làng chạy bộ và đạp xe, công nhận tính hữu ích của đồng hồ Garmin trong việc hỗ trợ lối sống lành mạnh.

“Ban đầu, tôi dùng Garmin vì đẹp và để đo quãng đường chạy của mình. Nhưng về lâu dài, tôi thích Garmin vì những tính năng sức khỏe chuyên sâu, đặc biệt là ứng dụng Garmin Connect, giúp tôi theo dõi được sức khỏe của bố mẹ mà không cần hỏi thăm hàng ngày”, Annie Nguyễn chia sẻ.

Hành trình “Be more” đã khép lại và mở ra cho cho các khách mời lời giải “chữa lành” cho cuộc sống hiện đại: Dù cuộc sống có nhiều áp lực, chúng ta vẫn có thể làm chủ bản thân và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen chăm sóc sức khỏe, mỗi người có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và sức khỏe, từ đó trở thành phiên bản tốt hơn và có một cuộc sống trọn vẹn hơn.