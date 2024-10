Minh Hằng, Tóc Tiên sau nghi vấn 'nghỉ chơi'

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, diễn viên Ngọc Anh cho biết cô muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới. Hiện tại, Cường Seven, chồng Ngọc Anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên. Cường Seven là anh tài nổi bật trong show thực tế.