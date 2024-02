Miền Bắc vẫn sương mù, trưa có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết 20/2/2024, nắng tiếp tục ở hầu khắp các vùng trên cả nước. Riêng miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ. Nam Trung Bộ đến Nam Bộ và Tây Nguyên nắng mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng.

Trong đó, sương mù nhẹ rải rác xuất hiện vào sáng sớm ở Đông Bắc Bộ, còn ở phía Tây Bắc Bộ có nắng sớm do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây.

Nền nhiệt khu vực này phổ biến 28-30 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và phía Tây của Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng với mức cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc nắng nhiều. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Đáng lưu ý đợt nắng này là, dù trong ngày nắng nóng, nhiệt độ buổi sáng sớm và đêm vẫn khá thấp, khoảng 18-20 độ C, thậm chí Lai Châu - Điện Biên 13-16 độ C, cảm giác lạnh vào sáng sớm và đêm khá rõ.

Cơ quan khí tượng lưu ý diễn biến nắng và nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài khoảng 2-3 ngày trước khi không khí lạnh tràn về, trời chuyển mưa rét.

Các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay cũng duy trì ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Đặc biệt, ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong mùa khô nên gần như không có mưa. Trời nắng sớm và kéo dài liên tục cả ngày; một vài nơi ở phía Đông Nam Bộ còn nóng cục bộ 37 độ C. Thời gian nóng mạnh xảy ra trong khoảng 12-16h. Các tỉnh ven biển có dịu hơn nhưng vẫn cao 32-34 độ C. Riêng Tây Nguyên, do địa hình cao nguyên nên nhiệt độ dễ chịu hơn, dao động 29-33 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/2/2024

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ C, riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có nơi trên 35 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C; miền Đông 34-37 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.