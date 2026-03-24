Miền Bắc sắp đón nắng nóng 36 độ

Cuối tháng 3, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 với nền nhiệt cao nhất khu vực Tây Bắc Bộ từ 36-37 độ, khu vực Đông Bắc Bộ từ 34-35 độ. Vùng núi phía Tây Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay vào thời điểm này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng năm nay dự báo đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2025.

Dự báo khoảng ngày 27-28/3, khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Từ ngày 29/3, toàn bộ miền Bắc sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Bắc Bộ 36-37 độ, khu vực Đông Bắc Bộ từ 34-35 độ.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến cuối tuần, trời nhiều mây vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Từ khoảng 30/3, Hà Nội tăng 2-3 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến lên 34-35 độ.

Trước khi đón nắng nóng, khu vực miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong khoảng ngày 28-29/3 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa dông thời điểm này có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ tối 21/3 đến sáng 23/3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to. Mưa kèm dông lốc, mưa đá đã gây thiệt hại cho một số địa phương như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ.

Khu vực phía Tây các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 29/3 cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực này nhiều ngày sau đó.

Tại Đông Nam Bộ những ngày qua, trời có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực này kéo dài đến tháng 3. Từ tháng 4, nắng nóng tiếp tục tại Đông Nam Bộ, đồng thời có xu hướng mở rộng ra Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây cũng là thời kỳ cao điểm của hạn hán và xâm nhập mặn năm nay ở ĐBSCL.