Miền Bắc sắp đón mưa dông nguy hiểm

Đêm 31/3 đến sáng 1/4, miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) sẽ xuất hiện mưa dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 31/3 đến sáng 1/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, có nơi mưa to trên 40 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa dông xảy ra sau một ngày nắng nóng, sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh có nguy cơ cao gây ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ đêm 31/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5 và có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước tình hình miền Bắc liên tiếp xảy ra mưa dông, Ban Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa.

Công văn nêu, thời gian vừa qua, dông lốc, sét, mưa đá đã xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là vào ngày 29-30/3.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung trong tháng 4-5/2026).

Để chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, hạn chế thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá trong thời gian vừa qua để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trước đó, hai trận mưa dông vào sáng 29/3 và rạng sáng 30/3 tại miền Bắc đã khiến 4 người chết, 9 người bị thương. Hơn 6000 ngôi nhà cùng hàng trăm công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Mưa dông cũng khiến 35 ha lúa ở Lào Cai, khoảng 181,8 ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm ở Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội và Sơn La bị thiệt hại.

Ngoài ra hơn 68 ha cây lâm nghiệp ở Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên bị gãy đổ. Về chăn nuôi có hơn 1.280 con gia cầm bị chết, chủ yếu ở Thái Nguyên và Lào Cai.