Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp

Khoảng ngày 19/10, miền Bắc đón không khí lạnh lệch đông nên nhiệt độ giảm không đáng kể; từ 22/10, đợt thứ hai tăng cường mạnh hơn, kéo nền nhiệt xuống thấp và gây mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay giảm mưa, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thời tiết Hà Nội sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Minh Hiền.

Đáng lưu ý, từ ngày 19-22/10, khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ đêm 22/10, đêm và sáng trời lạnh. Đây là thời kỳ miền Bắc chịu tác động của 2 đợt không khí lạnh.

Trong đó, ngày 19/10, đợt không khí lạnh lệch đông nên chỉ gây mưa rào và giông ở vùng núi và một số nơi ở đồng bằng, nhiệt độ giảm không đáng kể. Đợt thứ hai tăng cường từ ngày 22-23/10 sẽ mạnh hơn và gây mưa giông, nền nhiệt giảm sâu; trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 19/10, khu vực Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ, thấp nhất 25 độ; đến ngày 22/10, nhiệt độ cao nhất giảm còn 29 độ, thấp nhất giảm dần từ 25 độ, sau xuống 21 độ vào các ngày 24-25/10.

Đợt lạnh này ở Lạng Sơn, nền nhiệt xuống thấp nhất 19 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất đợt xuống 14 độ, ban ngày 20 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Ngoài ra, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19-22/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 19/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo, khoảng ngày 19/10 không khí lạnh tăng cường trở lại phía bắc nước ta, sau đó khoảng ngày 22-23/10 tăng cường bổ sung. Rãnh áp thấp xích đạo có trục qua khu vực Nam Bộ duy trì hoạt động tốt. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ xu hướng lấn tây. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt và duy trì trên khu vực Nam Bộ.

Những hình thái trên tương tác khiến khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối. Đáng lưu ý, đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng khu vực TPHCM và Nam Bộ.