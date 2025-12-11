Miền Bắc sắp bước vào đợt rét đậm, rét hại, thấp nhất dưới 5°C

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13 – 14/12 xuất hiện rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, có nơi dưới 5 độ C. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, thời tiết tại Bắc Bộ duy trì ban ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ cao nhất 24 – 27 độ C. Hiện nay, ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 7 – 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, Đồng bằng Bắc Bộ từ 11 – 14 độ C, Bắc Trung Bộ từ 12 – 15 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 – 14 độ C.

Từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12 từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Trên biển, từ chiều 13/12, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6 – 7, giật 8 – 9; biển động mạnh; sóng 2 – 4 m. Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng 4 – 6 m.

Từ tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, phía Tây Nam Biển Đông (gồm phía Tây Trường Sa) gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8 – 9; biển động mạnh; sóng 3 – 5 m.

Các chuyên gia cảnh báo, rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm; làm chậm hoặc gây thiệt hại quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn dốc; mưa cường độ lớn dễ gây ngập các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải.