Miền Bắc rét đỉnh điểm, vùng núi cao dưới 3 độ

Hà Nội rét đậm, nền nhiệt thấp nhất 8 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 11-13/1 rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C, riêng ngày 11/1 thấp nhất 8 độ C.