Miền Bắc nắng nóng mạnh, không khí lạnh về Hà Nội giảm đột ngột 6 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/5), ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Yên Châu (Sơn La) và Bắc Mê (Hà Giang) 37,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,3 độ, Sơn Hà (Phú Yên) 37,6 độ… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-65%.

Dự báo, ngày mai (7/5), Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Đáng lưu ý, ngày 8/5, nắng nóng diện rộng phủ toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Ngày 9/5, khu vực này gia tăng nắng nóng, có nơi đến gay gắt. Nhưng từ chiều tối 9-10/5, khi không khí lạnh cuối mùa tràn về, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nền nhiệt giảm nhanh.

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội sẽ có nắng nóng liên tiếp ngày 8-9/5, sau đó, khi không khí lạnh tăng cường tràn về gây mưa giông. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực ngày 10/5 giảm đột ngột 6 độ và duy trì trời mát, có lúc có mưa những ngày tiếp theo.

Trước mắt, cơ quan khí tượng lưu ý, chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ngày 7-9/5 duy trì nắng nóng đến gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Từ đêm nay đến 8/5, các khu vực trên chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Khoảng chiều tối và đêm 9-10/5, tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 11/5 mưa giảm dần.

Từ chiều tối 10-14/5, vùng mưa mở rộng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ 15/5 mưa giảm dần.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm nay đến 8/5, duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; từ 9-16/5, có nắng nóng cục bộ, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là giai đoạn chuyển mùa nên người dân các khu vực cần lưu ý trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.