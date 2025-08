Miền Bắc kết thúc nắng nóng, chuyển mưa dông và thời tiết 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới, đồng thời cảnh báo đợt mưa dông xuất hiện ở miền Bắc sau những ngày oi bức.

Miền Bắc hứng mưa dông trong ngày đầu tháng 8, nguy cơ lũ quét, sạt lở nhiều nơi. Ảnh minh hoạ: Viên Minh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay 1/8, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, trong đó, vùng núi, trung du mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 31/7 đến 3h ngày 1/8 có nơi trên 100 mm như trạm Làng Chếu 4 (Sơn La) 131,6 mm; trạm Pú Nhi (Điện Biên) 112,4 mm; trạm Bằng Cốc (Tuyên Quang) 108 mm; trạm Văn Lăng (Thái Nguyên) 146,3 mm; trạm Bến Tắm (Hải Dương) 115,8 mm...

Trong ngày đầu tiên của tháng 8/2025, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 15-40 mm, có nơi trên 90 mm. Nguy cơ lượng mưa có thể lên đến hơn 80 mm chỉ trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ.

Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Chiều và tối 1/8, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Từ đêm 1/8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Trái ngược với thời tiết ẩm ướt ở các khu vực trên, trong ngày 1-2/8, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/8 đến ngày 9/8, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 2-3/8, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 4-6/8, Bắc Bộ khả năng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Mưa giảm dần từ 7/8.

Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều, tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 1/8

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi và trung du ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, miền Đông chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.