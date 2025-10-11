Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa lớn

  • Thứ bảy, 11/10/2025 07:01 (GMT+7)
  • 07:01 11/10/2025

Miền Bắc sẽ có hai ngày (11-12/10) trời hửng nắng nhẹ, ít mưa, trước khi chuyển mưa dông rải rác vào khoảng 13/10 và mưa lớn từ 14-16/10.

Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thoi tiet 11/10 anh 1

Miền Bắc đón nắng thu nhẹ trong hôm nay (11/10). Ảnh minh hoạ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (12/10), miền Bắc tiếp tục nắng nhẹ, ít mưa. Từ ngày 13/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác ở một số nơi. Từ 14-16/10, khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội có thể đón mưa lớn diện rộng.

Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ khoảng 14-16/10, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Quảng Trị - Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TP.HCM ngày hôm nay ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong khoảng 3-4 ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Thời tiết 10/10: Hà Nội nắng 33°C, lũ dữ vẫn gây ngập nhiều tỉnh

Dự báo thời tiết ngày 10/10, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời nắng ráo, tuy nhiên lũ dữ vẫn gây ngập diện rộng ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

06:38 10/10/2025

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Các tỉnh miền Bắc sẽ có khoảng 4-5 ngày trời nắng ráo, ít mưa, khoảng 13/10, miền Bắc có thể đón mưa rải rác nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

06:35 9/10/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/mien-bac-hung-nang-truoc-khi-don-mua-lon-post1786066.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết 11/10 Thời tiết 11/10 Thời tiết Hà Nội Thời tiết miền Bắc

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    20 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    56 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý