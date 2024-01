Miền Bắc đón thêm 2 đợt mưa ẩm dài ngày

Dự báo ngày 15/1, miền Bắc sẽ có một ngày tạnh ráo trước khi đón liên tiếp 2 đợt mưa ẩm kéo dài trong những ngày sau đó. Miền Trung cũng sắp đón 2 đợt mưa dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sau nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông kết hợp với dòng xiết gió Tây, từ ngày 15/1, miền Bắc giảm mưa, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở miền Bắc từ 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C.

Miền Bắc đón thêm nhiều đợt mưa ẩm thời gian tới.

Dự báo sang ngày 16-17/1, miền Bắc lại có mưa nhỏ, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng.

Từ 18-20/1, miền Bắc sẽ có ít ngày hửng nắng, nền nhiệt tăng cao trước khi đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh vào khoảng 21/1.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ đêm 20 và ngày 21/1, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có khả năng chuyển rét dài ngày.

Hà Nội ngày 15/1 trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động 18-24 độ. Ngày 16/1, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ 18-24 độ.

Từ ngày 17-20/1, Hà Nội hửng nắng, trời ấm áp, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ. Sau đó từ 21/1, Hà Nội chuyển rét dài ngày, trời có mưa.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong khoảng đêm 16-17/1 và 21-24/1 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 21-22/1, phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết dịp gần Tết Giáp Thìn, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động. Tuy nhiên, so với trung bình nhiều năm, từ nay đến Tết nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn từ 1-2 độ C, có nơi trên 2 độ C. Số ngày rét đậm, rét hại không nhiều.