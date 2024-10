Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, thấp nhất 14 độ

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ từ 27/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26-27/10, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống miền Bắc.

Thời tiết Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này cùng với sự tác động của bão số 6 (bão Trà Mi) miền Bắc và Trung Bộ sẽ có mưa.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Cũng từ 27/10, nhiệt độ toàn miền giảm, trong đó nhiệt độ ở một số tỉnh, thành Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ giảm rõ rệt nhất.

Trong đó, nhiệt độ cao nhất ngày 26/10 ở Hà Nội vẫn khoảng 30-32 độ; Cao Bằng và Lạng Sơn 29-30 độ. Từ 27/10, do vừa có không khí lạnh bổ sung kết hợp ảnh hưởng của bão số 6, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội giảm liền 4-5 độ, trưa và chiều cũng chỉ 25-26 độ, sáng sớm cũng khoảng 20 độ hoặc thấp hơn, trời mát lạnh, độ ẩm tăng.

Ở các tỉnh, thành ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, trời có thể lạnh cả ngày. Đặc biệt, các tỉnh giáp biên giới phía Bắc nơi thường đón không khí lạnh nhất như Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất 25 độ và thấp nhất 16 độ, đến ngày 28/10 hạ tiếp còn 14 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng, trạng thái thời tiết này ở miền Bắc có khả năng kéo dài 2 ngày, sau đó khi bão số 6 suy yếu, thời tiết ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ lại hanh khô, sáng se lạnh (vùng núi có thể rét) và ngày nhiều nắng ấm.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, khoảng những ngày đầu tháng 11, một đợt không khí lạnh nữa sẽ tràn xuống miền Bắc, trời rét về đêm và sáng.

Bão số 6 tác động, miền Trung bắt đầu mưa lớn

Chiều nay (26/10), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 (bão Trà Mi), ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 28/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 200-450 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; phía Bắc Tây Nguyên có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 80-160 mm, cục có nơi trên 200 mm.

Đêm 28/10 và sáng 29, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Ngày 29-30/10 và thời kỳ từ ngày 2-5/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 27/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 29-31/10, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.