Miền Bắc chuyển mưa từ Giao thừa, không khí lạnh tràn về mùng 1 Tết

Từ đêm Giao thừa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, đến sáng mùng 1, không khí lạnh tràn về và được tăng cường mạnh hơn vào tối cùng ngày.

Tin không khí lạnh và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27°C.

Khoảng gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 16/2 đến 19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2 (đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển mưa nhỏ rải rác từ đêm 16-19/2. Từ đêm 17-19/2, khu vực này trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.

Trên biển, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6, phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc cấp 6, giật 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Dự báo thời tiết cả nước Tết Nguyên đán

Thời tiết Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày 15-16/2 (28 tháng Chạp đến 29 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Cao nhất 23-27°C, khu Tây Bắc 28-31°C.Thấp nhất 16-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Từ đêm 16-19/2 (đêm 29 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, từ đêm 17/2 (đêm mùng 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cao nhất 19-23°C, khu Tây Bắc có nơi trên 26°C.Thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 24-27°C.Thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thời tiết Hà Nội

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày 15-16/2 (28 tháng Chạp đến 29 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 25-27°C.Thấp nhất 18-20°C. Từ đêm 16-19/2 (đêm 29 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 17/2 (đêm mùng 1 Tết) trời rét. Cao nhất 20-22°C.Thấp nhất 17-19°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 22-25°C.Thấp nhất 18-20°C.

Thời tiết Thanh Hoá đến TP Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày 15-16/2 (28 tháng Chạp đến 29 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Cao nhất 25-28°C.Thấp nhất 19-22°C. Từ 17-19/2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Cao nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 24-26°C.Thấp nhất phía Bắc 16-20°C, phía Nam 20-22°C. Từ 20-22/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 23-27°C.Thấp nhất 18-21°C.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 15-22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, trong đó, phía Bắc từ 17-19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18-20/2 (mùng 2 đến mùng 4 Tết), phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Cao nhất 27-31°C, phía Bắc từ 18-20/2 (mùng 2 đến mùng 4 Tết) 25-27°C.Thấp nhất 21-24°C.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 15-22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Cao nhất 27-31°C.Thấp nhất 16-20°C, có nơi dưới 15°C.

Thời tiết Nam Bộ