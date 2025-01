Mie sau những tranh cãi

Ở vòng trước của Công diễn 5, đội Tóc Tiên và Kiều Anh là đội tấn công, còn đội Mie phòng thủ. Đội cô mang đến tiết mục Gone gone gone, được dàn dựng theo bối cảnh của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm. Lần đầu làm đội trưởng, cô khá lo lắng. Nỗi lo đó phần nào khiến đội của cô cùng Minh Tuyết, Gil Lê, Ngọc Phước, Thảo Trang và Hoàng Yến Chibi, thua cuộc. Gone gone gone chỉ mang về 2.870 điểm hoa sóng. Đồng nghĩa, đội Tóc Tiên và Kiều Anh thắng, mỗi đội mang về 1 bông hoa đạp gió.