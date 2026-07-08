Michelob ULTRA lan tỏa tinh thần sống năng động qua pickleball

Phong cách sống năng động, cân bằng cùng trải nghiệm chất lượng ngày càng được người tiêu dùng hiện đại đề cao.

Theo đó, Michelob ULTRA mang đến lựa chọn phù hợp cho khoảnh khắc kết nối và tận hưởng, gắn với tinh thần “Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi”.

Dấu ấn Michelob ULTRA tại sân chơi pickleball quốc tế

Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 khép lại với dấu ấn từ những màn tranh tài giàu năng lượng với sự góp mặt của nhiều vận động viên trong nước và quốc tế như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Roos Van Reek hay Harsh Mehta... Bên cạnh trận đấu hấp dẫn là bầu không khí giao lưu sôi động và tinh thần đặc trưng của cộng đồng pickleball hiện đại được duy trì suốt sự kiện. Sức hút ngày càng lớn của bộ môn này cũng cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của thể thao trong đời sống thường nhật.

Không khí sôi động tại giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026.

Trong vài năm gần đây, pickleball trở thành bộ môn được yêu thích nhờ tính cộng đồng cao, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm người chơi. Sau những giờ thi đấu là cuộc trò chuyện kéo dài, màn giao lưu giữa người chơi cùng bầu không khí “after-game” nhiều năng lượng. Với vai trò nhà tài trợ danh xưng, Michelob ULTRA đồng hành cùng giải đấu quy mô quốc tế để lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết với cộng đồng theo đuổi lối sống năng động, cởi mở.

Tinh thần kết nối được thể hiện qua từng trận đấu.

Michelob ULTRA là thương hiệu bia thuộc AB InBev - một trong những tập đoàn bia lớn nhất thế giới, lần đầu ra mắt tại Mỹ vào năm 2002. Là dòng bia lager nhẹ, Michelob ULTRA xây dựng bản sắc thương hiệu xoay quanh lối sống năng động, cân bằng và tinh thần gắn kết, được thể hiện qua sự đồng hành của thương hiệu với hoạt động thể thao giàu tính cộng đồng.

Ông Craig MacLean, Chủ tịch AB InBev, khu vực Đông Nam Á chia sẻ tại sự kiện.

Tinh thần ấy được Michelob ULTRA mang đến giải đấu thể thao quy mô quốc tế tại Việt Nam - giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026. Bên lề các trận đấu sôi động là cuộc gặp gỡ, giao lưu và khoảnh khắc “cheers” cùng đồng đội. Trong đó, Michelob ULTRA trở thành lựa chọn phù hợp cho những giây phút thư giãn và chia sẻ.

Với 68 calories cho một lon 250 ml, 2,1g carbs và nồng độ cồn 4,2%, Michelob ULTRA mang đến trải nghiệm thưởng thức nhẹ nhàng và sảng khoái đến từ sự kết hợp giữa gạo, mạch nha và hoa bia. Với 2 dung tích 250 ml và 330 ml, sản phẩm phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, từ buổi gặp gỡ thân mật đến khoảnh khắc gặp gỡ sau trận.

Tinh thần thể thao hiện đại

Với Michelob ULTRA, thể thao không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn là chất xúc tác kết nối con người và tạo nên trải nghiệm cộng đồng giàu cảm hứng. Điều này cũng được thể hiện qua sự phát triển mạnh mẽ của pickleball - bộ môn thu hút ngày càng nhiều người chơi nhờ tính tương tác cao và khả năng kết nối đa dạng cộng đồng. Đồng hành cùng phong cách sống hiện đại, cân bằng và giàu kết nối tại Việt Nam, Michelob ULTRA hướng đến việc trở thành một phần của những dịp gặp gỡ, sẻ chia và tận hưởng ý nghĩa, khi trải nghiệm chất lượng ngày càng được người tiêu dùng đề cao.

Đại sứ thương hiệu Lý Hoàng Nam và Roos Van Reek trở thành nhà vô địch đôi nam nữ tại giải đấu.

Sự đồng hành của vận động viên Lý Hoàng Nam trong vai trò đại sứ thương hiệu cũng phản ánh sự đồng điệu giữa Michelob ULTRA và thế hệ người tiêu dùng hiện đại - những người luôn tìm kiếm trải nghiệm chất lượng và tận hưởng từng khoảnh khắc, chúc tụng cùng bạn bè với tinh thần “Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi”.

*) Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.