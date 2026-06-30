AB InBev kiến tạo hương vị: Từ hạt gạo An Giang đến ly bia thượng hạng

Đằng sau sự kết hợp của hoa bia ngoại nhập và gạo An Giang là quy trình sản xuất nghiêm ngặt mà AB InBev áp dụng để biến nguyên liệu tinh túy thành chất lượng thượng hạng.

Với AB InBev, tập đoàn có hơn 600 năm di sản nấu bia, những sản phẩm bia thượng hạng là kết tinh của những nguyên liệu được vun trồng bằng tâm huyết của người nông dân: Hoa bia ngoại nhập mang hương thơm và vị đắng thanh khiết, cùng lúa mì, lúa mạch và gạo An Giang.

Hoa bia ngoại nhập hòa quyện nông sản địa phương

Để tạo nên những dòng bia danh tiếng chinh phục hàng triệu người dùng Việt Nam như Budweiser, AB InBev luôn tuân thủ công thức nguyên liệu cốt lõi. Trong đó, hoa bia - nguyên liệu được ví như “linh hồn” của vị bia - chủ yếu được AB InBev nhập khẩu từ các vùng trồng danh tiếng trên thế giới. Những dòng hoa bia ngoại nhập cao cấp này mang đến hương thơm tự nhiên đặc trưng, tạo nên vị đắng thanh khiết và sảng khoái ngay từ khi vừa chạm môi.

Tuy nhiên, điểm nhấn độc đáo trong công thức chinh phục thị trường Việt Nam chính là sự xuất hiện của hạt gạo An Giang. Tại 2 nhà máy tại TP.HCM, gạo nội địa đóng vai trò như một “chất xúc tác” quan trọng; để khi kết hợp hoa bia ngoại nhập và các nguyên liệu khác, sự hòa quyện này tạo nên một trải nghiệm thưởng thức rất riêng cho những thương hiệu bia của AB InBev ở Việt Nam.

Gạo An Giang là điểm nhấn độc đáo trong công thức của AB InBev.

AB InBev đã chủ động lựa chọn và kết hợp khéo léo giữa nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp với nông sản đặc trưng của Việt Nam, để vừa gìn giữ trọn vẹn những chuẩn mực hương vị toàn cầu, vừa tôn vinh và nâng tầm giá trị cho nguồn nông sản Việt Nam.

Quy trình sản xuất nghiêm ngặt tạo chất lượng thượng hạng

Một công thức nguyên liệu tuyệt hảo mới chỉ là điều kiện cần. Để biến các nguyên liệu thô ấy thành những giọt bia thượng hạng, yếu tố quyết định nằm ở quy trình sản xuất hiện đại và nghiêm ngặt mà AB InBev đang vận hành tại nhà máy bia tiêu chuẩn quốc tế của mình.

Nhà máy AB InBev đẩy mạnh tự động hóa và áp dụng công nghệ tiên tiến để kiểm soát quy trình sản xuất.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự kỳ công này là quy trình tạo ra mỗi sản phẩm bia Budweiser - dòng bia “vua” của hãng. Mỗi mẻ bia Budweiser đều là kết tinh của một hành trình kéo dài với 246 bước kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, trải dài từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào đến khi thành phẩm xuất xưởng.

Trong suốt hành trình 246 bước đó, việc đo lường và kiểm soát được thực hiện tự động hóa kết hợp cùng các chuyên gia nấu bia người Việt giàu kinh nghiệm. Từng chỉ số về nhiệt độ, áp suất, độ tinh khiết của nước đều được giám sát chặt chẽ theo thời gian thực. Sự kiểm soát khắt khe này đảm bảo mọi nguyên liệu đều được xử lý ở điều kiện lý tưởng, giúp giải phóng hoàn toàn các tầng hương vị ẩn giấu và giữ vững chất lượng đồng nhất.

Dưới bàn tay tài hoa của các bậc thầy nấu bia người Việt, quy trình sản xuất nghiêm ngặt của AB InBev đã biến những nguyên liệu tinh chọn thành dòng bia thượng hạng đạt chuẩn toàn cầu.

Ông Craig Maclean, Chủ tịch AB InBev khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Chúng tôi tự hào khi những nguyên liệu Việt Nam, trong đó có gạo từ An Giang, góp mặt trên hành trình tạo nên các thương hiệu bia toàn cầu đang được sản xuất tại đây. Chúng tôi cũng tự hào về đội ngũ chuyên gia nấu bia người Việt - những người đã góp phần mang đến các sản phẩm bia chất lượng, nhất quán theo tiêu chuẩn của AB InBev trên toàn cầu. Đó cũng là nền tảng để AB InBev hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo một tương lai với nhiều niềm vui hơn”.

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