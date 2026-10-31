Mì SiuKay ‘lên đời’ diện mạo, giữ nguyên giá bán

Mì SiuKay vừa F5 diện mạo với thiết kế nổi bật, tiếp tục chinh phục giới trẻ bằng vị cay 7 cấp độ đặc trưng và đặc biệt vẫn giữ nguyên giá bán.

Được mệnh danh là mì cay quốc dân dành cho giới trẻ, SiuKay vừa có màn “lột xác” với thiết kế trẻ trung, phối màu độc đáo, mang đậm năng lượng tuổi trẻ. Màn F5 này tạo dấu ấn thị giác bắt mắt, đồng thời thể hiện cá tính khác biệt và sẵn sàng bứt phá của Gen Z.

Diện mạo mới của mì SiuKay, giá không đổi.

Phiên bản mới có màn chào sân ấn tượng tại SiuKay Halloween Festival 2026, diễn ra ở công viên bờ sông Sài Gòn tối 24/10. Giữa không khí lễ hội ma quái với loạt thử thách thót tim, hàng nghìn bạn trẻ đã có dịp khám phá bao bì mới, đồng thời nhập cuộc chinh phục vị cay ngay tại sự kiện.

Màn ra mắt thiết kế mới của mì SiuKay tại SiuKay Halloween Festival 2026.

Đáng chú ý, bộ ba linh vật của mì SiuKay gồm Bò, Gà, Mực cũng được khoác lên diện mạo mới với biểu cảm tinh nghịch và sinh động, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho từng hương vị. Mỗi nhân vật sở hữu thần thái khác biệt, đúng tinh thần không ngại thách thức của mì SiuKay.

Bên ngoài được làm mới, bên trong vẫn giữ trọn chất riêng đã làm nên tên tuổi của mì SiuKay. Điểm nhấn đặc trưng là gói ớt với 7 cấp độ cay. Mỗi cấp độ là dịp để các tín đồ mê cay vượt qua giới hạn, mạnh dạn thử sức và khẳng định bản lĩnh.

Nếu yêu thích vị thơm của bò, mì SiuKay hương vị Bò là lựa chọn hàng đầu.

Dù được “lên đời” giao diện, mì SiuKay vẫn giữ nguyên giá bán. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể khám phá thiết kế mới và thưởng thức hương vị yêu thích với mức giá quen thuộc.

Mì SiuKay hương vị Hải Sản mang đến vị đậm đà của hải sản, có cả dạng gói và tô.

Bộ sưu tập mì SiuKay bao bì mới gồm 3 hương vị, đáp ứng sở thích đa dạng của hội mê mì cay. Bên cạnh dạng gói truyền thống, mì SiuKay còn có phiên bản mì tô với topping ăn kèm hấp dẫn, có thể ăn mọi lúc, mọi nơi mà không cần chuẩn bị cầu kỳ.

Dành cho tín đồ của phô mai là mì SiuKay hương vị Gà Xốt Phô Mai với xốt phô mai tan chảy thơm lừng khó cưỡng, quyện vị cay bùng nổ, đủ phiên bản gói và tô tiện dụng.

Hiện tại, bộ sưu tập mì SiuKay bao bì mới chính thức có mặt tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống trên toàn quốc. Khách hàng có thể mua SiuKay để khám phá giao diện mới và thử sức với 7 cấp độ cay đầy thách thức.

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