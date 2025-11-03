Loạt sự kiện mì SiuKay Halloween thu hút 45.000 bạn trẻ Hà Nội, TP.HCM

Đến với SiuKay Halloween Festival 2025, giới trẻ không chỉ tận hưởng một đêm nhạc sôi động, mà còn được truyền cảm hứng sống hết mình đúng tinh thần mì SiuKay.

Không chỉ “đốt vị giác” bằng sản phẩm mì cay trứ danh, mì SiuKay còn khiến giới trẻ bùng nổ cảm xúc trong mùa lễ hội năm nay với SiuKay Halloween Festival 2025 - chuỗi sự kiện hóa trang và âm nhạc diễn ra tại TP.HCM vào ngày 18/10 và Hà Nội vào ngày 24/10, thu hút hơn 45.000 bạn trẻ tham gia.

Màn trình diễn bùng nổ với dàn line-up hot

Từ thủ đô Hà Nội đến TP.HCM, SiuKay Halloween Festival 2025 thực sự trở thành điểm hẹn thu hút giới trẻ với những màn trình diễn âm nhạc cuồng nhiệt và không khí lễ hội hoành tráng. Khu vực SiuKay Tower được thiết kế với tông màu ma mị đặc trưng, hiệu ứng ánh sáng bùng nổ và sân khấu dàn dựng công phu, mang đến trải nghiệm vừa đã mắt, vừa “cháy hết mình” cho khán giả.

Sân khấu được dàn dựng công phu của SiuKay Tower.

Không chỉ là một lễ hội âm nhạc, SiuKay Halloween Festival 2025 tại TP.HCM còn là nơi “bản lĩnh cay” gặp gỡ nhiệt huyết trẻ. Mì SiuKay đã thổi bùng không khí bằng dàn line-up đình đám, quy tụ loạt nghệ sĩ hàng đầu như Karik, Phương Mỹ Chi, MONO cùng Orange, LyLy với những nốt cao “đỉnh nóc” hay Wean, Bùi Trường Linh với phong cách biểu diễn cuốn hút, đậm chất riêng.

Mỗi tiết mục là một “cú nổ” khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò, tạo nên bữa tiệc của âm nhạc, cảm xúc và bản lĩnh đúng chất SiuKay.

Đầu cầu Hà Nội cũng sôi động không kém khi hội tụ dàn nghệ sĩ đình đám: “Tổng tài” Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều cùng những tiếng “fanchant” bùng nổ từ Bùi Công Nam, Kay Trần và LyLy. Không khí càng thêm thăng hoa khi Da LAB xuất hiện, mang đến loạt ballad đình đám quen thuộc với các bạn trẻ, khiến hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng trong bầu không khí Halloween đầy năng lượng và cảm xúc.

Khán giả được “xé túi mù” với dàn line-up đình đám cùng loạt trải nghiệm “có 1-0-2”.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những màn khuấy đảo không khí lễ hội với dàn DJ Woke Up, 2Pillz cùng loạt bản phối đầy năng lượng. Khoảnh khắc “xé túi mù” trực tiếp trên sân khấu cùng những “cơn mưa” gấu bông Ớt Ma bất ngờ trút xuống đã khiến khán giả phấn khích tột độ, tạo nên những giây phút vừa vui nhộn, vừa đáng nhớ.

Thách thức bản lĩnh với màn đối đầu cùng binh đoàn Ớt Ma

Không dừng lại ở những màn trình diễn bùng nổ, mì SiuKay còn mang đến loạt hoạt động trải nghiệm đầy thách thức và thú vị, nơi các bạn trẻ được dịp “bùng bản lĩnh” và thử sức với độ cay huyền thoại.

Điểm nhấn đặc biệt chính là thử thách tại nhà hàng mì SiuKay, nơi người tham gia cùng nhau thưởng thức hương vị cay “tột đỉnh”, mang đến bầu không khí hứng khởi và sôi nổi. Bên cạnh đó, màn “giải mã Ớt Ma” tại “Hẻm Ớt Ma Ám” cũng khiến người chơi phải “xoắn não” với loạt câu hỏi hóc búa, mang về phần thưởng là “hộp mù” Bé Chick đáng yêu.

Giới trẻ có dịp thử sức độ cay cùng loạt trải nghiệm thú vị.

Khu vực hóa trang độc đáo tại mì SiuKay studio cùng photobooth tại tiệm ảnh mì SiuKay chính là tọa độ được giới trẻ check-in liên tục, góp phần lan tỏa sức nóng của lễ hội trên mạng xã hội. Song song đó là màn “kiss cam” ghi lại vô vàn khoảnh khắc đáng yêu, ngọt ngào và ngẫu hứng của các cặp đôi giữa không khí lễ hội Halloween đầy sắc màu.

Khuấy động quảng trường Ớt Ma cùng ca sĩ Wean

Bên cạnh chuỗi lễ hội âm nhạc, Acecook Việt Nam còn triển khai các hoạt động tương tác tại trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông với màn xuất hiện bùng nổ của ca sĩ Wean.

Bầu không khí bùng nổ cùng ca sĩ Wean tại AEON Mall Hà Đông.

Tại đây, khách hàng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm mì SiuKay, tham gia thử thách “Bẫy Ớt Ma”, chụp ảnh check-in cùng không gian mì SiuKay đậm chất Halloween và đắm chìm trong không khí âm nhạc đầy sôi động cùng binh đoàn Ớt Ma.

Không gian kết nối cộng đồng Gen Z bản lĩnh

Thông qua lễ hội Halloween, mì SiuKay một lần nữa khẳng định hình ảnh không chỉ là thương hiệu mì cay, mà còn là bạn đồng hành cùng giới trẻ mang đến những trải nghiệm đầy cảm xúc.

Khép lại mùa Halloween 2025, SiuKay Halloween Festival đã chứng minh “độ cay không chỉ nằm trong món ăn, mà còn ở cách mì SiuKay lan tỏa năng lượng sống hết mình đến từng người trẻ”. Sự kiện tiếp tục thể hiện cam kết của mì SiuKay trong việc đồng hành cộng đồng tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa cho giới trẻ - những người luôn dám sống khác biệt và không ngại bứt phá.