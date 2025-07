Mi Nga rời nhóm nhảy sau ồn ào tình cảm

Last Fire Crew xác nhận Mi Nga đã rời nhóm từ tháng 5/2025, do đó họ lên tiếng chính thức để tránh những hiểu lầm.

Chiều 31/7, nhóm nhảy Last Fire Crew xác nhận Mi Na đã rời nhóm từ ngày 17/5/2025. Theo thông báo, cô chủ động xin rút lui sau loạt ồn ào liên quan đến đời sống cá nhân.

"Mi Nga đã không còn là thành viên của Last Fire Crew và cũng không có bất cứ hoạt động chung nào với nhóm. Last Fire cũng đã nhiều lần yêu cầu Mi Nga gỡ tên nhóm (lf) trên toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhưng Mi Nga vẫn chưa thực hiện", Last Fire Crew thông báo.

Last Fire Crew cho biết ban đầu nhóm xem việc Mi Nga rút khỏi đội là vấn đề nội bộ nên không công bố rộng rãi. Tuy nhiên, do hình ảnh chung của nhóm liên tục bị ảnh hưởng sau sự việc, Last Fire Crew quyết định lên tiếng để tránh những hiểu lầm và suy diễn không chính xác.

Mi Nga là vũ công đồng hành cùng Wren Evans ở nhiều sự kiện. Ảnh: @ntpmm.

Vào tháng 5/2025, Mi Nga vướng vào lùm xùm tình cảm với ca sĩ Wren Evans. Câu chuyện bắt nguồn từ một bài đăng ẩn ý của Lim Feng, nói mình bị phản bội trong mối quan hệ với Wren Evans. Mi Nga được cho là người xen vào. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau đó, Mi Nga lên tiếng phủ nhận việc can thiệp vào mối quan hệ giữa Wren Evans và Lim Feng. Cô cho biết đã đồng ý hẹn hò với nam ca sĩ sau khi được khẳng định rằng mối quan hệ trước đó đã chấm dứt. Về phía Wren Evans, anh cũng gửi lời xin lỗi và khẳng định không có chuyện “người thứ ba” trong sự việc.

Last Fire Crew là nhóm nhảy nổi bật trong cộng đồng hiphop Việt Nam, từng có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Tlinh, LowG. Nhiều sản phẩm vũ đạo của nhóm được đăng tải trên YouTube, Facebook, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng yêu nhảy.