MG4 EV bản Lux và BYD Atto 3 Premium - ai hơn ai?

MG4 EV Lux và BYD Atto 3 Premium có những điểm riêng khi gia nhập phân khúc xe điện cỡ B tại Việt Nam và cũng phải cạnh tranh với nhiều đối thủ ở nhóm xe động cơ đốt trong.

Đầu quý II, nhóm SUV cỡ B trở nên ngày một sôi động hơn khi có thêm sự góp mặt của các mẫu xe xanh. Nổi bật nhất phải kể đến là MG4 EV và BYD Atto 3 được ra mắt trong khoảng thời gian cách nhau không xa.

Nếu MG4 EV là mẫu xe đạt được nhiều thành công tại thị trường châu Âu, Atto 3 cũng là “át chủ bài” của BYD ở hàng loạt quốc gia như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Vậy, nếu đặt 2 phiên bản cao cấp nhất của Atto 3 và MG4 EV cạnh nhau, đâu sẽ là mẫu xe hấp dẫn hơn tại thị trường Việt Nam?

Atto 3 hiện đại, MG4 EV thể thao

Nhìn cảm quan bên ngoài. Atto 3 và MG4 EV có ngoại hình khá tương đồng với phần mái được vuốt ngược về phía cột C. Tuy nhiên MG4 EV được xây dựng trên nền tảng 1 chiếc hatchback lai crossover, trong khi Atto 3 lại có phần bề thế hơn, giống với nhiều mẫu SUV đa dụng trên thị trường.

Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất đến từ phần ốp carbon ở thân dưới của MG4 EV, khiến mẫu xe điện này trông thể thao hơn so với Atto 3.

Xét về kích thước, BYD Atto 3 nhỉnh hơn “đồng hương” khi sở hữu số đo 4.455 x 1.875 x 1.615 mm ( d x r x c). MG4 EV có kích thước lần lượt là 4.287 x 1.836 x 1.516 mm cùng chiều dài cơ sở 2.705 mm. Chênh lệch về số đo rõ rệt trở thành ưu điểm của mẫu xe điện của BYD nếu người dùng ưu tiên sự rộng rãi.



MG4 EV Lux BYD Atto 3 Premium Dài (mm) 4.287 4.455 Rộng (mm) 1.836 1.875 Cao (mm) 1.516 1.615 Chiều dài cơ sở (mm) 2.705 2.720 Khoảng sáng gầm (mm) 150 150

Đầu xe của cả 2 mẫu SUV điện cũng cho thấy sự khác biệt về ngôn ngữ thiết kế. Phần đầu xe của BYD Atto 3 sở hữu thiết kế tương đối đơn giản với điểm nhấn từ cản trước và 2 hốc gió cỡ lớn. Logo BYD khắc nổi và đặt gọn gàng bên trong một dải trang trí bằng nhôm màu bạc nối với cặp đèn chiếu sáng chính dạng LED.

Trong khi đó, đầu xe của MG4 EV lại góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn với đường dập nổi chữ U trên nắp ca pô, gợi nhớ đến chi tiết trên "siêu bò" Lamborghini Urus. Cụm đèn pha LED hình chiếc lá được đặt sang 2 góc, ngay dưới là hốc gió chữ V.

Nhìn về phía đuôi xe, yếu tố thể thao trên MG4 cũng được thể hiện rõ nét hơn nhờ phần cánh hướng gió tách đôi độc đáo, trong khi Atto 3 vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế sang trọng, hiện đại với dải đèn LED mỏng trải rộng toàn bộ chiều ngang đuôi xe. Ở phiên bản Premium, Atto 3 được trang bị thêm cốp điện trong khi MG4 EV Lux chỉ sở hữu cốp mở cơ.

Atto 3 chiếm ưu thế về công nghệ

Trong cabin, BYD Atto 3 có phần nhỉnh hơn đối thủ khi được sở hữu những chi tiết trang trí cầu kỳ kèm loạt công nghệ hiện đại. MG4 EV Lux sở hữu màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch đặt ngay giữa, trong khi ở Atto 3 Premium là 15,6 inch. Màn hình giải trí trên chiếc Atto 3 còn có khả năng xoay ngang-dọc tăng sự thích thú cho người dùng.

Bù lại, màn hình hiển thị sau vô lăng của MG4 có kích thước lên đến 7 inch, lớn hơn so với màn hình 5 inch trên Atto 3. Đây chính là điểm cộng lớn bởi kích cỡ chênh lệch này khiến các thông số cung cấp cho người lái trên MG4 EV Lux được hiển thị to và rõ nét hơn so với Atto 3.

Với mức giá nằm ở mức cao xấp xỉ một tỷ đồng, MG4 EV bản Lux chỉ được trang bị ghế bọc nỉ, chỉnh cơ. Trong khi ngay từ phiên bản thấp, Atto 3 đã sở hữu ghế bọc da tổng hợp và chỉnh điện 6 hướng.

Một số trang bị nổi trội khác của Atto 3 bản Premium bao gồm 2 cổng sạc USB ở hàng ghế 2 (nhiều hơn so với một cổng ở MG4 EV) và hệ thống âm thanh 8 loa, nhỉnh hơn so với 4 loa trên MG4 EV Lux.

MG4 EV bản Lux và BYD Atto 3 Premium vẫn sở hữu các trang bị khá tương đồng bên trong khoang lái có thể kể đến như kết nối Apple Carplay, Android Auto, vô lăng bọc da hay điều hòa tự động.

Thiết kế đơn giản và các trang bị “sơ sài” trong nội thất có thể trở thành điểm yếu của mẫu xe điện mới thuộc MG. Tuy nhiên đối với những khách hàng yêu thích sự đơn giản, đây cũng có thể là ưu thế bởi Atto 3 có phần hơi quá “cầu kỳ” với nhiều chi tiết và phần nào đó gây rối mắt.

Atto 3 mạnh hơn

MG4 EV Lux được trang bị motor điện có công suất 201 mã lực, tương đồng với BYD Atto 3 Premium. Tuy nhiên, mô men xoắn cực đại của khối động cơ trên MG4 là 250 Nm trong khi ở Atto 3 là 310 Nm.

Dù có chung chỉ số công suất, sự chênh lệch ở mô men xoắn cực đại cho thấy Atto 3 có lực quay bánh xe mạnh hơn. Điều này khiến chiếc SUV điện của BYD có sức kéo và khả năng tăng tốc tốt hơn so với MG 4.

Theo thông số, bộ pin Lithium Ternary trên MG4 EV Lux lại có công suất lớn hơn (64 kWh) so với pin Blade trên Atto 3 (60,48 kWh). Công nghệ pin của BYD được cho là cao cấp hơn so với công nghệ sử dụng trên MG4 EV.



MG4 EV Lux BYD Atto 3 Premium Loại pin Lithium Ternary BYD Blade Khối lượng pin 64 kWh 60,48 kWh Công suất 201 mã lực 201 mã lực Mô men xoắn 250 Nm 310 Nm Phạm vi hoạt động 450 km/lần sạc 480 km/lần sạc

Về tính năng an toàn, Atto 3 lại bất ngờ ít trang bị hơn đối thủ. Mẫu xe điện của BYD nhỉnh hơn về trang bị radar (2 phía trước, 4 phía sau) và điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX nhưng lại ít hơn về các hệ thống cảnh báo.

Cụ thể, BYD Atto 3 Premium không được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ lúc kẹt xe hay vận hành chậm (TJA) hay hệ thống cảnh báo chống trộm.

Bù lại là hệ thống camera 360 của BYD mang lại trải nghiệm ấn tượng như xe sang, với khả năng giả lập hình ảnh cả gầm xe.

MG4 EV bản Lux có giá niêm yết 908 triệu đồng, trong khi BYD Atto 3 Premium vẫn chưa được công bố mức giá chính thức. Tuy nhiên theo bảng khảo sát được BYD đưa ra, Atto 3 nhiều khả năng sẽ có giá cao nhất chưa đến 900 triệu đồng.

Sự chênh lệch về giá này sẽ trở thành điểm cộng lớn của Atto 3 khi cạnh tranh với đối thủ. Cộng với hàng loạt công nghệ hiện đại và kích thước lớn hơn, Atto 3 sẽ có thêm lợi thế khi cạnh tranh cùng đối thủ đồng hương của mình.

MG4 EV chỉ vừa ra mắt không lâu, nhiều khả năng sẽ được hãng tinh chỉnh giá ở thời gian tới để phù hợp với thị trường Việt Nam. Và nếu mức giá được thay đổi theo hướng có lợi cho khách hàng hơn, đây vẫn là một cái tên đáng chú ý nếu người dùng ưu tiên công nghệ an toàn hay yêu thích thiết kế thể thao.