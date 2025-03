Mexico bắt giữ thủ lĩnh nhóm chân rết băng nhóm tội phạm Gulf Cartel

Nhà chức trách Mexico ngàt 20/3 cho biết lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ José Francisco Contreras Gómez với biệt danh "Alfa 1", thủ lĩnh nhóm chân rết "Escorpiones" của băng nhóm tội phạm Gulf Cartel.

Cảnh sát Mexico tại hiện trường một vụ án. Ảnh: Reuters.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đăng trên mạng xã hội X, Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico (SSPC) cho biết José Francisco là đối tượng chịu trách nhiệm vụ thảm sát hồi tháng 11/2024 tại một quán bar ở bang miền Trung Querétaro, khiến 10 người thiệt mạng. Trong chiến dịch lần này, cảnh sát cũng bắt giữ 8 thành viên khác thuộc băng nhóm Gulf Cartel bị cáo buộc bắt cóc, trộm xăng dầu, buôn bán ma túy, tấn công có vũ trang và giết người. Hoạt động bắt giữ nhóm tội phạm trên được thực hiện dưới sự hợp tác của Bộ Quốc phòng, Hải quân, SSPC và một số đơn vị khác tại các bang Querétaro, Guanajuato và Yucatán.

Nhà chức trách Mexico nghi ngờ Gulf Cartel đã "bắt tay" với băng nhóm Santa Rosa de Lima để ngăn chặn sự phát triển của băng nhóm Jalisco New Generation (CJNG). Do đó, vụ xả súng tại quán bar “Los Cantaritos” hồi tháng 11/2024 trên là để đáp trả vụ tấn công băng nhóm Santa Rosa de Lima diễn ra trước đó. Chiến dịch bắt giữ có ý nghĩa quan trọng do Gulf Cartel và CJNG là hai trong số 6 băng tội phạm ma túy Mexico bị Chính phủ Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố hồi tháng 2 vừa qua.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, giới chức Mexico cho biết ít nhất ba binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc phục kích của băng nhóm CJNG nhằm vào lực lượng an ninh tại thành phố Villa Purificación, bang miền Tây Jalisco. Trong những ngày gần đây xảy ra nhiều cuộc đụng độ với băng nhóm CJNG, chủ yếu ở các thị trấn giáp ranh với các bang Jalisco và Michoacán, khiến ít nhất 11 binh sĩ Mexico thiệt mạng.