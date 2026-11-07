Metik - snack thuần Việt mang đến trải nghiệm thú vị cho Gen Z

Mang tinh thần trẻ trung, năng động và cá tính, metik - thương hiệu snack thuần Việt - mang đến loạt trải nghiệm thú vị cho Gen Z thông qua từng sản phẩm cùng hoạt động cộng đồng.

Với thông điệp “Chạm mê tít - Snap into Joy”, metik hướng đến sứ mệnh biến những khoảnh khắc thưởng thức snack quen thuộc thành niềm vui được chia sẻ, gắn kết mọi người bên nhau.

Metik hướng tới xây dựng thương hiệu snack Việt dành cho người tiêu dùng trẻ.

Được phát triển và sản xuất tại Việt Nam, metik mang đến một diện mạo mới cho những gói bim bim vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Với metik, mỗi gói snack không đơn thuần là một món ăn vặt mà còn là chất xúc tác cho những cuộc trò chuyện, cuộc vui và khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè.

Tinh thần ấy được metik cụ thể hóa thông qua những hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ. Mới đây, tại Ngày hội Sinh viên Văn Hiến 2026 diễn ra ở Sân vận động Quận 8 (TP.HCM), thương hiệu đã tạo nên một không gian giải trí đầy màu sắc, mang đến 20.000 phần quà hấp dẫn cùng hàng loạt hoạt động tương tác sôi động dành cho sinh viên.

Sinh viên tham gia thử thách treo người gắp snack tại “Trạm mê thích” của metik.

Nổi bật tại sự kiện là “Trạm mê thích” - khu vực trải nghiệm được metik thiết kế với nhiều thử thách độc đáo. Trong đó, trò chơi treo người gắp snack nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi các bạn trẻ hào hứng thử sức để mang về thật nhiều gói bánh. Bên cạnh, thử thách nhảy cùng metik, vòng quay may mắn và khu vực chụp ảnh check-in lấy liền cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo nên không khí náo nhiệt xuyên suốt chương trình.

Thông qua nhiều hoạt động, thông điệp “Chạm mê tít - Snap into Joy” được thể hiện một cách gần gũi và sinh động. Từ niềm vui khi vượt qua thử thách, sự phấn khích khi nhận quà đến những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc cùng bạn bè, metik mong muốn mỗi trải nghiệm với thương hiệu đều trở thành cơ hội để mọi người kết nối và chia sẻ niềm vui.

Metik trao tặng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ sinh viên trường ĐH Văn Hiến trong học tập và phát triển bản thân.

Đặc biệt, với vai trò nhà tài trợ kim cương, metik đã trao tặng 1 tỷ đồng nhằm tiếp sức học tập cho sinh viên trường ĐH Văn Hiến. Thương hiệu mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình học tập, phát triển bản thân và theo đuổi những ước mơ tương lai.

Với metik, niềm vui có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị như một gói snack ngon, cuộc gặp gỡ bất ngờ hay khoảnh khắc vui hết mình bên bạn bè. Đó chính là tinh thần mà thương hiệu mong muốn lan tỏa đến cộng đồng Gen Z, để mỗi lần thưởng thức snack là một lần chạm đến niềm vui.

Không gian trải nghiệm của metik thu hút đông đảo sinh viên tại Ngày hội Sinh viên Văn Hiến 2026.

Sản phẩm snack metik được sản xuất tại Công ty Cổ phần Ochao (xã Củ Chi, TP.HCM). Với định hướng đầu tư vào công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, Ochao hướng đến phát triển những sản phẩm snack Việt có chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và từng bước mở rộng cơ hội xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để metik theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu snack thuần Việt có sức cạnh tranh trong thị trường thực phẩm hiện đại.