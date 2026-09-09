Gen Z bật mí cảm giác học tập thư giãn chỉ với một màn hình máy tính

Người trẻ không chỉ tìm kiếm màn hình máy tính có khả năng hiển thị tốt, mà đang chuyển hướng sang thiết bị cho cảm giác thoải mái và thân thiện với đôi mắt khi sử dụng lâu dài.

Với học sinh, sinh viên, màn hình máy tính ngày càng trở thành thiết bị không thể thiếu. Không chỉ cần hình ảnh phải sắc nét, màn hình cũng cần dễ chịu cho mắt, linh hoạt theo tư thế ngồi để đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài.

Đỡ mỏi mắt hơn khi đổi màn hình

Nhớ lại quãng thời gian ôn thi tốt nghiệp, Duy Quang - sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế TP.HCM - không quên cảm giác nhức mỏi mắt khi học bài khuya. Thế nên khi có kết quả đậu đại học, Quang đổi luôn màn hình mới để phục vụ nhu cầu học trong suốt 4 năm.

Thiết bị mà Quang lựa chọn là màn hình đồ họa ViewFinity S8 của Samsung. Màn hình sở hữu công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến đã được TÜV chứng nhận, giúp hạn chế ánh sáng xanh và giảm nhấp nháy để loại bỏ hiện tượng rung nhòe khó chịu. Sau khi chuyển sang màn hình ViewFinity S8, Quang nhận thấy tình hình mỏi mắt được cải thiện rõ rệt. “Vì màn hình mới không còn nhấp nháy nữa nên tôi cảm giác mắt dịu hơn mỗi lần sử dụng. Nhất là tôi không phải nheo mắt để nhìn kỹ giống khi màn hình cũ bị nhoè chữ nữa”, Quang cho biết.

Màn hình ViewFinity S8 bảo vệ mắt, mang đến sự thoải mái khi học tập.

Bên cạnh ViewFinity S8, Samsung còn có lựa chọn màn hình khác cũng sở hữu tính năng bảo vệ mắt tiên tiến. Đó là màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI với kích thước lớn từ 32 inch đến 43 inch. Màn hình tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Vision AI đang có mặt trên TV của Samsung.

Công nghệ AI Picture Optimizer có khả năng tự động tinh chỉnh hình ảnh, đảm bảo sự thoải mái khi học tập, chinh phục STEM, đắm chìm trong các tựa game hay thưởng thức video với màu sắc sống động. Chế độ Bóng đá AI kiến tạo từng trận bóng sống động hay tính năng Active Voice Amplifier phân tích tiếng ồn xung quanh màn hình và tự động điều chỉnh âm lượng nội dung cũng khiến trải nghiệm giải trí trên màn hình này ấn tượng.

Màn hình thông minh AI, lựa chọn hoàn hảo cho giải trí và học tập.

Bố trí góc học tập thoải mái nhờ thiết kế công thái học

Chiêu Anh (TP.HCM) đã đầu tư nhiều thời gian để tìm kiếm bàn ghế có thiết kế công thái học, không chỉ thoải mái mà còn linh hoạt điều chỉnh khi cô nàng muốn đổi tư thế ngồi. Tiêu chí này cũng được áp dụng cho cả màn hình máy tính. Đây cũng là lý do cô nàng lựa chọn màn hình ViewFinity S8 của Samsung.

Chiêu Anh kể: “Tôi tham khảo nhiều rồi mới chọn ViewFinity S8 vì màn hình có thiết kế công thái học hiện nay không nhiều. Với màn hình của Samsung, tôi có thể tùy chỉnh mọi góc độ, từ nghiêng, xoay, điều chỉnh độ cao đến xoay dọc màn hình 90 độ. Khi nào chỉnh ghế nghiêng để thư giãn, tôi cũng điều chỉnh góc độ màn hình luôn”.

Thiết kế công thái học của màn hình ViewFinity S8 giúp người trẻ cá nhân hoá góc học tập theo sở thích và sự thoải mái.

Sự thoải mái không chỉ đến từ thiết kế mà còn trong cách Samsung bố trí đa dạng cổng cắm ở vị trí tiếp cận trên màn hình ViewFinity S8. Từ cổng USB-C cho phép sạc 90 W và truyền dữ liệu siêu tốc đến cổng LAN cho kết nối Ethernet ổn định, mọi nhu cầu cổng kết nối quen thuộc đều có sẵn trên màn hình. Điều này không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn giúp gia tăng hiệu suất học tập, làm việc tối đa.

Trải nghiệm đắm chìm với độ phân giải 5K

Huy Trần (sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM) vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi quyết định lựa chọn màn hình ViewFinity S8 của Samsung. “Điều hiện ra đầu tiên khi tôi nhìn thấy hình ảnh của màn hình ViewFinity S8 chính là chữ 5K. Với một người phải thường xuyên làm đồ án như tôi, độ phân giải này thật sự rất ấn tượng, giúp dễ dàng theo dõi chi tiết tỉ mỉ nhất trong bản thiết kế”, Huy Trần tiết lộ.

Lợi thế độ phân giải 5K trên ViewFinity S8 được nhiều người trẻ trong ngành sáng tạo đánh giá cao.

Quá trình sử dụng thực tế cho thấy lựa chọn của Huy hoàn toàn chính xác. Độ phân giải cao kết hợp cùng mật độ điểm ảnh 218 PPI trên ViewFinity S8 mang đến chi tiết sống động, bất kể làm việc, học tập hay giải trí. Độ phân giải 5K cũng cho phép người dùng trẻ tận hưởng các nội dung giải trí như phim ảnh, game với trải nghiệm đắm chìm, sống động.

Màn hình đồ họa ViewFinity S8 và màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI đã tạo nên tiêu chuẩn mới cho thị trường. Trong đó, yếu tố như công nghệ hình ảnh, trải nghiệm thoải mái và thân thiện với đôi mắt được phát triển đồng đều nhằm mang đến lựa chọn xứng đáng hành trình bứt phá cho thế hệ học sinh, sinh viên hiện đại.