Messi lập siêu phẩm, Inter Miami tiến sát chức vô địch lịch sử

Phút 68, Lionel Messi nhận đường chuyền từ đồng hương Marcelo Weigandt, trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái từ ngoài vùng cấm. Bóng hướng thẳng về phía góc xa khung thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Kể từ khi bình phục chấn thương, Messi góp công vào 4 bàn thắng sau 4 trận (2 bàn, 2 kiến tạo). Khoảnh khắc rực sáng của siêu sao sinh năm 1987 giúp Inter Miami có trận hòa trước Charlotte.

Sau 31 trận đã đấu, Inter Miami đang dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông với 65 điểm, hơn đội xếp thứ 2, Columbus Crew khoảng cách 8 điểm và hơn đội đứng thứ 2 ở bảng xếp hạng hai miền Đông, Tây, LA Galaxy 7 điểm. Trong phần còn lại của mùa giải, Inter Miami và LA Galaxy còn 3 trận chưa đấu, trong khi Columbus Crew còn 4 trận.

Ở lượt tiếp theo, Inter Miami sẽ có "trận cầu 6 điểm" với chính Columbus Crew. Nếu thắng, Messi cùng đồng đội sẽ chính thức vô địch miền Đông. Tuy nhiên, MLS sẽ không trao chức vô địch cho đội dẫn đầu bảng ở mỗi miền. Thay vào đó, BTC sẽ trao 2 danh hiệu mỗi mùa, đó là Supporters' Shield dành cho đội vô địch bảng xếp hạng tổng (hai miền Đông - Tây). Danh hiệu còn lại dành cho đội thắng ở vòng play-off.

Chỉ cần giành thêm 4 điểm trong 3 trận còn lại, Inter Miami sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành Supporters' Shield. Với cá nhân Messi, anh sẽ tự phá kỷ lục với danh hiệu thứ 46 trong sự nghiệp.

