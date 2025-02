Messi bị trừng phạt vì túm cổ đối thủ

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa Inter Miami và New York City hôm 23/2, Messi có hành động xấu xí khi túm cổ của trợ lý HLV Medhi Ballouchy của đối thủ. Trợ lý này thể hiện sự khó chịu nhưng không có phản ứng nào thái quá với M10. Tiền đạo của Inter Miami sau đó rời sân và đi vào phòng thay đồ.

Số tiền phạt của Messi không được tiết lộ. Khi được phỏng vấn về sự việc này, HLV Javier Mascherano của Inter Miami nói: "Khi bạn ở trên sân, mọi thứ có thể trở nên khó khăn. Đôi khi bạn cảm thấy mọi thứ không diễn ra theo cách bạn mong muốn vì sai lầm từ trọng tài. Tuy nhiên, để hiểu được cảm xúc của cầu thủ, bạn phải ở trong tình huống đó".

Cựu danh thủ người Argentina cũng chỉ trích giới truyền thông khi cho rằng họ thường xuyên thổi phồng các vụ việc trên sân cỏ. "Đôi khi, báo chí muốn tạo ra một màn kịch xung quanh những sự việc này. Điều này xảy ra trong mọi trận đấu, nơi mà bạn có thể tranh cãi với trọng tài hay cầu thủ đối phương. Quan trọng là những gì xảy ra trên sân sẽ ở lại trên sân, và chúng tôi sẽ tập trung vào những trận đấu tiếp theo", Mascherano nói thêm.

Đối với trường hợp của Suarez, tiền đạo này cũng bị phạt vì có hành động chạm vào cổ của cầu thủ Birk Risa ngay sau khi trọng tài thổi còi hết hiệp một. Cuộc trao đổi giữa hai cầu thủ trở nên quyết liệt cho đến khi Strahinja Tanasijević của New York City phải lao vào can ngăn.

Dù bị phạt, cả Messi và Suarez sẽ vẫn có mặt trong đội hình của Inter Miami khi họ đối đầu với Houston Dynamo FC ở vòng 2 MLS 2025. Trước khi di chuyển đến Texas, Inter Miami sẽ có trận lượt về với Sporting Kansas City trong khuôn khổ CONCACAF Champions Cup vào sáng 26/2. Ở lượt đi, Inter Miami thắng 1-0.

