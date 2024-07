Messi bị hơn 40 nhà báo và ống kính camera vây quanh

Messi luôn là tâm điểm của sự chú ý tại mọi nơi mà anh xuất hiện. Sau trận tứ kết gặp Ecuador tại Copa America 2024, khu vực phỏng vấn rất hỗn loạn với hơn 40 phóng viên và quay phim hướng về tiền đạo mang áo số 10 của Argentina ngay khi anh vừa xuất hiện.

Messi cũng chưa bao giờ có động thái trốn tránh hay phớt lờ các buổi phỏng vấn. Tiền đạo 37 tuổi luôn dừng lại và cố gắng trả lời tất cả câu hỏi báo giới, kể cả sau khi anh vừa đá hỏng lượt sút trong loạt đấu súng cân não.

Messi cũng có những chia sẻ đáng chú ý về cú sút luân lưu theo phong cách panenka của mình: "Khi tôi trò chuyện với Dibu (thủ môn Emiliano Martinez và Rulli (thủ môn Geronimo Rulli), họ đã gợi ý và thuyết phục tôi thực hiện quả penalty theo cách đó (panenka)".

"Tôi thực hiện thành công nhiều quả phạt đền theo kiểu thông thường liên tiếp. Và thủ môn Ecuador thực sự đổ người sang một bên. Tôi muốn dứt điểm kiểu hất bóng nhưng nó hơi lệch hướng. Điều đó khiến tôi tức giận".

Ngoài ra, Messi cũng dành nhiều lời khen cho thủ thành Martinez khi khẳng định thủ môn của Aston Villa luôn bình tĩnh và thậm chí còn pha trò để các đồng đội được giải tỏa phần nào tâm lý trước loạt sút penalty căng thẳng.

Những chia sẻ của M10 cho thấy trạng thái tâm lý thoải mái và sự đoàn kết trong nội bộ "La Albiceleste". Đồng thời, "La Pulga" cũng khẳng định vai trò của thủ thành Emiliano Martinez đối với toàn đội trong những tình huống căng thẳng là rất quan trọng.

Lúc 7h ngày 10/7, tuyển Argentina sẽ chơi trận bán kết Copa America 2024 gặp Canada.

