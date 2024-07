Loạt thông số kém cỏi của Messi trước khi sút hỏng penalty

Cú sút penalty hỏng ăn trong loạt đấu súng cân não trước Ecuador chỉ là nét chấm phá nổi bật trong tổng thể màn trình diễn đáng quên của siêu sao Lionel Messi ở trận tứ kết Copa America 2024. Trước tình huống đó, điểm nhấn lớn nhất của M10 chỉ là quả phạt góc gián tiếp giúp Argentina mở tỷ số.

Còn lại, thông số của Messi trong trận đấu này có thể gói gọn trong 2 từ "thảm họa". Trong suốt cả trận, anh chỉ chạm bóng 37 lần. Ngoài ra, Messi không có pha kiến tạo trực tiếp nào, không qua người, không thắng bất kỳ pha không chiến nào. Một điều an ủi là anh hoàn thành 20/24 đường chuyền, đạt tỷ lệ 83%.

Đặc biệt, cho đến hiện tại, Messi vẫn chưa thể "khai súng" tại Copa America 2024 dù "La Albiceleste" đã vào đến trận bán kết của giải đấu. Tính riêng trận gặp Ecuador, bàn thắng kỳ vọng của M10 chỉ là 0,17 trong khi chất lượng các pha dứt điểm của anh cũng rất thấp, chỉ đạt 0,06.

Rất may mắn cho Messi, thủ thành Emiliano Martinez đã xuất sắc cản phá 2 quả penalty của các cầu thủ Ecuador, bảo toàn tấm vé đi tiếp cho Argentina tại Copa America 2024. Đây cũng là lần đầu tiên M10 sút hỏng 1 quả penalty kể từ sau trận gặp Ba Lan ở World Cup 2022. Trong cả 2 lần, Argentina đều giành chiến thắng.

Đối thủ sắp tới của "La Albiceleste" trong trận bán kết ngày 10/7 sẽ là đội thắng ở cặp đấu Venezuela - Canada.

