Bà Shin, mẹ của Han So Hee, bị bắt khẩn cấp vào tối 2/9 để điều tra về tội điều hành 12 sòng bạc trái phép.

Theo TV Chosun, tối 2/9, mẹ Han So Hee bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội mở, điều hành 12 sòng bạc trái phép. Theo đó, người này được cho là điều hành nhiều sòng bạc trái phép được mở ra ở Ulsan, Wonju và những nơi khác từ năm 2021 đến nay.

Những vị khách đến các sòng bạc của bà Shin phải truy cập vào các trang web trái phép để nạp tiền trước khi chơi.

Han So Hee cho biết cô nhiều lần phải trả nợ thay mẹ.

Trước khi bị bắt vì tội mở sòng bạc trái phép, bà Shin nhiều lần vướng vào tội lừa đảo, làm giả giấy tờ...

Năm 2022, cảnh sát Bangbae của Seoul, Hàn Quốc nhận được hồ sơ chống lại mẹ của một người nổi tiếng với tội danh lừa đảo số tiền 85 triệu won ( 70.489 USD ). Bà vay số tiền trên từ người quen trong khoảng thời gian tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Bà hứa trả một số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng không trả.

Phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ người phụ nữ nói trên chính là mẹ của nữ diễn viên Han So Hee. Mẹ của Han So Hee đã vay tiền vào một tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên. Mẹ của Han So Hee nói trong cuộc phỏng vấn với Lee Jin Ho: "Đó là lỗi của tôi khi đã không trả khoản tiền vay đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà không phải khai phá sản".

Về phía Han So Hee, diễn viên lên tiếng xin lỗi các nạn nhân bị mẹ ruột lừa tiền, sau đó cô tuyên bố không chịu trách nhiệm với các khoản vay của mẹ thêm lần nào nữa.

"Tôi biết về việc mẹ tôi mắc nợ sau khi tôi 20 tuổi và đã trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt. Tôi sai lầm khi nghĩ tôi có thể giải quyết vấn đề bằng cách trả nợ cho bà ấy. Thế nhưng, việc đó chỉ khiến ngày càng có nhiều nạn nhân hơn", diễn viên chia sẻ.

Tòa án cũng tuyên bố Han So Hee không liên quan và không có nghĩa vụ trả nợ thay mẹ.