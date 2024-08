McTominay chia tay MU

MU hoàn tất thỏa thuận bán đứt Scott McTominay cho Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

McTominay chuyển sang khoác áo Napoli trong hè năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, thương vụ McTominay mang về cho MU 30 triệu euro. "Quỷ đỏ" cài thêm điều khoản hưởng phần trăm số tiền Napoli bán tiền vệ người Scotland trong tương lai.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "McTominay ra đi giúp MU dễ dàng chiêu mộ Manuel Ugarte", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Tại sân Diego Armando Maradona, McTominay tái hợp với người đồng đội cũ ở MU là Romelu Lukaku. Trước đó, Napoli thuyết phục thành công Chelsea nhả Lukaku khi đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu euro kèm 15 triệu euro phụ phí.

Hiện tại, Napoli sớm chốt các thỏa thuận cá nhân với McTominay và Lukaku. Đội bóng Serie A chỉ còn chờ bộ đôi này vượt qua cuộc kiểm tra y tế là có thể công bố cùng lúc 2 thương vụ chuyển nhượng.

Giới chóp bu CLB muốn bán McTominay nhằm thanh lọc lực lượng và cải thiện sức mạnh đội bóng. Anh trải qua mùa giải 2023/24 với hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp (10 bàn sau 43 trận), nhưng được đánh giá không còn phù hợp với CLB.

Tương tự, Lukaku cũng bị gạch tên khỏi đội hình "The Blues". CLB chủ sân Stamford Bridge từng tiêu tốn 113 triệu euro cho tiền đạo người Bỉ nhưng đổi lại là màn trình diễn đáng thất vọng.