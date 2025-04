MCK đánh bại HIEUTHUHAI

Sau 4 ngày phát hành, "Thap drill tu do" của MCK đã vượt "Nước mắt cá sấu" đến từ HIEUTHUHAI để leo lên vị trí số 1 top thịnh hành.

Sáng 18/4, Thap drill tu do của MCK chính thức vượt Nước mắt cá sấu đến từ HIEUTHUHAI để giữ vị trí số 1 top thịnh hành. Sản phẩm ghi nhận con số gần 4 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành.

Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI lùi xuống vị trí thứ hai, với hơn 14 triệu lượt xem, sau hai tuần trình làng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, sức nóng của Thap drill tu do đang được lan tỏa mạnh. Nhiều rapper hưởng ứng trào lưu “xây tháp”, có thể kể tới như Tháp drill tình yêu từ Lil Van, Thap bang tu do của Coldzy, Trap girl tự do của Tez, Tháp drill tự do của CoolKid...

MCK gây sốt với Thap drill tu do.

Thap drill tu do có sự kết hợp từ producer Gaz và phần vocal gốc của ca khúc tiếng Trung Tháp rơi tự do. Bản nhạc này gây sốt suốt thời gian qua ở không gian mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam.

Phiên bản của MCK với tên Thap drill tự do chỉ dài 1 phút 46 giây. Nam rapper giữ đoạn điệp khúc của bản nhạc gốc rồi thêm một verse ngắn ngủi. So với bản gốc có phần mềm mại, nhẹ nhàng, Thap drill tự do sôi nổi hơn với âm nhạc hip hop, điện tử.

MCK rap trên nền beat drill, kết hợp tiếng synth ma mị và nhịp trống dồn dập. Lời rap của anh đầy ngẫu hứng, pha trộn giữa tự sự cá nhân, chất đường phố và những câu từ độc đáo như: “Xây tháp drill, tự do như gió / Không cần kim cương, chỉ cần giấc mơ”.

MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999) nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody, thậm chí gọi anh là "truyền nhân của JustaTee.

Ở đường đua âm nhạc hậu Rap Việt, MCK được đánh giá là gương mặt nổi trội và tận dụng tốt bệ phóng từ chương trình. Anh thành công ở màu nhạc Rap/Hip hop pha Rn'B, kết hợp auto tune. Chìm sâu đạt 89 triệu lượt xem hay Tại vì sao 49 triệu cùng loạt bài trong album 99% được khán giả đón nhận cho thấy MCK đã đi đúng hướng. 99% cũng là một trong những sản phẩm chất lượng, góp phần tạo nên một thị trường sôi động, đa dạng cho Vpop năm 2023. MCK từng hợp tác với AMEE trong MV Mộng Yu và có verse rap được đánh giá cao. Nhờ đó, MCK đắt show âm nhạc.