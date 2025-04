MC Thanh Bạch sau tai nạn

MC Thanh Bạch cho biết đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong suốt 60 năm qua của anh.

MC Thanh Bạch kể đầu tháng 4, anh tham gia một buổi gặp gỡ các học sinh ở trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng). Thời điểm đó, anh cố gắng đi sớm, có mặt vào lúc 4h30. Khi đang di chuyển tới địa điểm diễn ra chương trình, anh bước qua một đám cỏ và bất ngờ bị rơi xuống hố sâu hơn 3 m.

"Tôi rơi trong vô định và không thấy gì hết. Sau đó, tôi cảm giác đau ở phần hông còn đầu đập xuống dưới nước, va vào đáy. Khi mở mắt ra, tôi thấy hố sâu hơn 3 m. Tôi chống tay ngồi dậy, chưa vững thì hòn đá bị lật đổ qua một bên. Chân không thể điều khiển được để chống đỡ nữa", Thanh Bạch nhớ lại.

MC Thanh Bạch ít xuất hiện trong các chương trình truyền hình gần đây.

Theo Thanh Bạch, đây là chấn thương cơ thể nghiêm trọng nhất của anh trong 60 năm. "Chưa bao giờ khủng khiếp như vậy", MC nói.

Sau khi được điều trị chuyên sâu tại bệnh viện ở TP.HCM, sức khỏe của Thanh Bạch ổn định trở lại. Trên giường bệnh, Thanh Bạch vẽ tranh, tập sáng tác nhạc.

Sau biến cố bạo bệnh, Thanh Bạch chia sẻ: "Sau tuổi 60, tôi hiểu rằng tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do. Tôi không than phiền tại sao ông Trời bắt mình như vậy. Tôi biết chấp nhận hoàn cảnh, để sự an yên trong từng phút giây mới là điều quan trọng".

Thanh Bạch xuất viện từ ngày 5/4. Theo bác sĩ, quá trình hồi phục phải được theo dõi chặt chẽ. MC Thanh Bạch cần thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động trong thời gian tới.

MC Thanh Bạch là một trong những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình vào đầu những năm 2000. Anh dẫn dắt nhiều chương trình được khán giả yêu thích, có thể kể tới như Nốt nhạc vui, Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen...

Những năm gần đây, MC Thanh Bạch ít xuất hiện trước truyền thông hay tham gia các chương trình truyền hình.