Mbeumo ra điều kiện đến MU

Theo Times, Mbeumo muốn tăng gấp 5 lần thu nhập nếu chuyển sang MU chơi bóng từ mùa 2025/26. Hiện tại, tuyển thủ Cameroon nhận 50.000 bảng mỗi tuần ở Brentford. Anh kỳ vọng thu về 250.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford, tức nằm trong nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất CLB.

Dự kiến, MU vẫn đang tìm tiếng nói chung với phía Mbeumo về những điều khoản trong hợp đồng. "Quỷ đỏ" cũng sẽ sớm mở các cuộc đàm phán chính thức với Brentford về thương vụ này. Hiện tại chưa có liên hệ chính thức nào được thực hiện.

Ở chiều ngược lại, Mbeumo cũng sẵn lòng đến MU dù được Arsenal, Newcastle hay Totttenham săn đón. Anh chấp nhận việc "Quỷ đỏ" không có vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Nếu thương vụ này thành công, Mbeumo sẽ giúp HLV Ruben Amorim có thêm phương án trên hàng công. Tiền đạo này đã chứng minh được năng lực tại Premier League với 20 bàn thắng và 7 kiến tạo trong 38 lần ra sân ở mùa vừa qua.

Brentford yêu cầu mức phí 60 triệu bảng cho cầu thủ 25 tuổi này. MU có thể đáp ứng mức lương mà Mbeumo mong muốn nếu thanh lý hợp đồng với Marcus Rashford và Jadon Sancho, hai cầu thủ đang nhận lương cao nhất trong đội hình.

Casemiro, 33 tuổi, hiện là cầu thủ có thu nhập cao nhất tại MU với mức lương 375.000 bảng mỗi tuần. Tiếp theo là Bruno Fernandes và Rashford, mỗi người nhận 325.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, Sancho bỏ túi 300.000 bảng mỗi tuần, còn Mason Mount cũng nhận 250.000 bảng/tuần.

MU cũng vừa chiêu mộ thành công Matheus Cunha với mức phí 62,5 triệu bảng, kèm mức lương lên đến 200.000 bảng mỗi tuần, theo Telegraph.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.