Lý do Bruno Fernandes từ chối Saudi Arabia

“Al Hilal đã rất lịch sự", Fernandes nói trong cuộc họp báo ở tuyển Bồ Đào Nha hôm 3/6. "Họ đã nói chuyện với đại diện của tôi. Sau đó, tôi đã nói chuyện với vợ mình. Cô ấy luôn ủng hộ những quyết định của tôi. Quyết định chuyển đến đó sẽ rất dễ dàng. Tôi biết rất rõ những cầu thủ Bồ Đào Nha đang thi đấu ở Saudi Arabia. Nhưng tôi muốn chơi ở cấp độ cao nhất và cạnh tranh cho những danh hiệu lớn. Tôi có thể làm điều đó, và tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi rất đam mê bóng đá".

Fernandes cũng cho biết anh thảo luận với HLV Ruben Amorim trước khi đưa ra quyết định. "Ông ấy yêu cầu tôi không nên ra đi. MU không muốn bán tôi. Họ không cần tiền. Nếu tôi muốn rời đi, họ sẽ làm điều đó", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm.

Trước đó, Al Hilal sẵn sàng trả cho Fernandes mức lương khoảng 700.000 bảng mỗi tuần trong 3 năm. Ngoài ra, Al Hilal cũng đồng ý chi khoảng 100 triệu bảng phí chuyển nhượng để thuyết phục MU nhả người. Theo ESPN, câu lạc bộ Saudi Arabia tin rằng họ có thể đạt được thỏa thuận do khó khăn tài chính của MU.

Đại diện của Fernandes, Miguel Pinho, đã đến Trung Đông để đàm phán vào tuần trước. Nhưng cuối cùng thương vụ đã đổ bể.

"Mùa giải vừa qua của chúng tôi rất khó khăn", Fernandes thừa nhận. "Chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đó là một kết quả tiêu cực. Tôi thích chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiến vào trận chung kết".

Bồ Đào Nha sẽ có trận bán kết Nations League gặp Đức vào rạng sáng 5/6 trên sân khách.

