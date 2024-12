Mbappe tiếc nuối vì không được đá cùng Ronaldo

Mbappe chia sẻ với beIN Sports: "Tôi có cơ hội chơi bóng cùng những cầu thủ vĩ đại như Lionel Messi, Neymar, Antoine Griezmann, Paul Pogba và Karim Benzema. Sẽ thật tuyệt nếu được thi đấu cùng Cristiano Ronaldo. Nhưng giờ điều đó khó xảy ra. Dù sao tôi vẫn may mắn được đối đầu anh ấy, một huyền thoại của môn thể thao này".

Tiền đạo người Pháp chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo. Thời thơ ấu, Mbappe coi CR7 là hình mẫu lý tưởng và theo dõi sát sao những năm tháng huy hoàng của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Real Madrid.

Sự ngưỡng mộ ấy còn được Mbappe thể hiện ở buổi lễ ra mắt Real Madrid trong hè vừa qua. Anh tái hiện câu nói nổi tiếng của Ronaldo: “Uno, dos, tres, Hala Madrid!” từ năm 2009. Tuy nhiên, khả năng cao Mbappe khó có thể trở thành đồng đội với Ronaldo trong sự nghiệp.

Mbappe hiện khoác áo Real Madrid và anh nhanh chóng tạo dấu ấn. Trong khi đó, Ronaldo đang tận hưởng kỳ nghỉ đông tại Riyadh trước khi trở lại sân cỏ vào ngày 9/1 trong màu áo Al Nassr, khi đối đầu Al Akhdoud tại giải Saudi Pro League.

Cá nhân Mbappe giành được 2 danh hiệu lớn chỉ trong vài tháng khoác áo "Kền kền trắng", gồm Siêu Cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa. Tiền đạo người Pháp đang trên đường viết tiếp lịch sử tại sân Santiago Bernabeu.

Tuy nhiên, Mbappe nhận thức rõ khoảng cách lớn để đạt đến tầm vóc của Ronaldo, chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Los Blancos" với 450 bàn thắng sau 438 trận. Tính đến hiện tại, Mbappe mới chỉ có 13 bàn sau 23 trận.

Với tinh thần học hỏi và khát khao chinh phục, Mbappe có quyền hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công và khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại tại Real Madrid, nơi Ronaldo để lại một di sản vĩ đại.

