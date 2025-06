Mbappe tái xuất

Tiền đạo người Pháp nở nụ cười trên sân tập của Real Madrid hôm 23/6, cho thấy chân sút này khỏi bệnh và có thể ra sân ở trận cuối cùng tại bảng H gặp Salzburg vào ngày 27/6.

Trước đó, Mbappe vắng mặt trong trận hòa 1-1 với Al Hilal hôm 18/6, sau khi phải nhập viện trong tuần này. Tiền đạo người Pháp không cùng đội bóng di chuyển đến Charlotte, Bắc Carolina để đối đầu với Pachuca trong trận đấu rạng sáng 23/6.

HLV Xabi Alonso cho biết Mbappe bị viêm dạ dày cấp nghiêm trọng tại Miami, khiến anh phải nhập viện. Sau khi xuất viện, anh phải ở lại khách sạn để hồi phục và tập điều trị. Chân sút này phải dùng thực đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Mbappe bị sụt cân đáng kể. Do đó, buổi tập được thiết kế nhằm giúp anh bù nước, hồi phục thể trạng và trở về trạng thái ổn định.

Sự trở lại của Mbappe đúng vào thời điểm Real Madrid sắp vượt qua vòng bảng và góp mặt tại lượt trận knock-out. "Los Blancos" đang dẫn đầu bảng H với 4 điểm, ngang Salzburg nhưng hơn hiệu số.

Để đảm bảo suất vào vòng tiếp theo, Real cần tránh thất bại trước Salzburg. Nếu để thua, số phận của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Al Hilal gặp Pachuca. Chỉ cần Al Hilal không thắng, đội bóng của HLV Xabi Alonso vẫn sẽ tiến vào vòng knock-out.

Mbappe là nhân tố quan trọng trong đội hình của Real Madrid, với 43 bàn sau 56 lần ra sân ở mùa 2024/25. Sự vắng mặt của anh đã gây ảnh hưởng lớn đến sức mạnh hàng công của đội bóng ở hai trận đầu FIFA Club World Cup 2025™.

