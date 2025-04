Mbappe kinh ngạc trước siêu phẩm của Rice

Rice khiến sân Emirates bùng nổ với cú đúp bàn thắng trên chấm đá phạt ở các phút 58 và 70, giúp Arsenal mở ra chiến thắng 3-0 trước Real Madrid. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này từ chấm đá phạt trong sự nghiệp.

Sau khi Rice liên tiếp ghi bàn, máy quay đã bắt được khoảnh khắc kinh ngạc của Mbappe. Tiền đạo người Pháp trông như không tin vào mắt mình khi thấy tuyển thủ người Anh vẽ nên đường cong tuyệt hảo, không cho Thibaut Courtois cơ hội cản phá nào.

Sau cú đúp của Rice, Arsenal đã có thêm bàn nữa do công của Mikel Merino. Trong mùa giải đầu tiên tại sân Emirates, Merino đã có 8 pha lập công cho "Pháo thủ". Real Madrid cũng là đối thủ ưa thích nhất của Merino khi anh đã ghi 4 bàn vào lưới "Los Blancos".

Với Mbappe, anh chơi trọn vẹn cả trận trước Arsenal nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Anh có 2 cú sút trúng đích và tạo ra 2 cơ hội ăn bàn cho đồng đội.

Nhiều cầu thủ Real Madrid tuyên bố sẽ lội ngược dòng trước Arsenal tại sân Bernabeu ở lượt về. Trung vệ trẻ Raul Asencio cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng đảo ngược tình thế. Tôi kêu gọi sức mạnh từ CĐV ở trận lượt về tại Bernabeu".

Về phía Jude Bellingham, tiền vệ sinh năm 2003 thừa nhận Real Madrid đã may mắn khi chỉ thủng lưới 3 bàn tại Emirates.

Real Madrid sẽ đá trận lượt về gặp Arsenal trên sân nhà vào ngày 18/4.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.