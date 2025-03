Mbappe 'chê' 250 triệu euro của PSG

Kylian Mbappe tạo ra một quyết định gây bất ngờ khi từ chối khoản tiền khổng lồ lên đến 250 triệu euro từ Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, không phải là do thiếu tài chính, mà chính là vì anh chọn gia nhập Real Madrid và bỏ qua cơ hội gia hạn hợp đồng với PSG.

Theo L'Équipe, nếu Mbappé gia hạn hợp đồng với PSG thêm một mùa giải nữa, anh sẽ nhận 70 triệu euro tiền lương, tăng 20% so với mùa trước, cùng với 180 triệu euro tiền thưởng và các khoản tiền khác liên quan đến quyền hình ảnh. Tuy nhiên, vào tháng 6/2023, Mbappe chính thức tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với PSG và quyết định rời Paris.

Hiện tại, Mbappe nhận mức lương 32 triệu euro mỗi mùa tại Real Madrid, đội bóng trả lương cao nhất châu Âu. Ngoài ra, anh cũng nhận được khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 100 triệu euro khi gia nhập đội bóng này. Dù vậy, theo L'Équipe, nếu tính trên hợp đồng 5 năm tại Real, Mbappe vẫn không thể so sánh với 250 triệu euro anh có thể nhận được nếu ở lại PSG thêm một mùa.

Điều đặc biệt là Real Madrid đã tạo ra một ngoại lệ cho Mbappe về quyền hình ảnh. Thông thường, các cầu thủ của Real Madrid giữ 50% quyền hình ảnh, nhưng với Mbappe, tỷ lệ này là 80-20 nghiêng về phía anh, một điều kiện quan trọng mà mẹ anh, Fayza Lamari, cũng là người đại diện, yêu cầu trong quá trình đàm phán.

PSG đã giảm đáng kể chi phí tiền lương sau khi Mbappe ra đi, vì mùa trước, chi phí lương của câu lạc bộ lên đến 659 triệu euro khi có sự góp mặt của tiền đạo này.

Hè 2024, Mbappe rời PSG và gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

